Afrique: Saint-Louis rebaptisation de l'avenue De Gaulle au nom du président Macky Sall - 65 conseillers municipaux sur les 80 approuvent, sous haute tension

Le Conseil municipal de la commune de Saint-Louis a voté et validé avant-hier, samedi 30 septembre, le projet de dénomination de l'avenue Général De Gaulle qui porte désormais le nom du Président Macky Sall.

Cela s'est fait lors de sa 3ème session ordinaire tenue à l'hôtel de ville sous haute tension entre camp au pouvoir et opposition.

Sur les 80 conseillers municipaux que compte la commune, 65 ont donné un avis favorable.

La troisième session ordinaire de l'année 2023 du Conseil municipal de la commune de Saint-Louis a duré plusieurs tours d'horloge dans la grande salle de l'hôtel de ville.

En effet, le vote qui s'est déroulé sous haute tension a été sécurisé les éléments de la police qui ont été déployés sur place pour calmer les conseillers ainsi que leurs partisans regroupés en deux camps (pouvoir et opposition).

Bien que minoritaires dans ce Conseil municipal de Saint-Louis, les conseillers membres de l'opposition se sont présentés dans la salle munis de foulards et de brassards rouges.

Ceci pour exprimer leur strict désaccord quant à la volonté du maire Mansour Faye de rebaptiser l'avenue Général De Gaulle au nom du Président Macky Sall.

Une contestation qui n'a pas empêché les conseillers membres de la Coalition Benno Bokk Yaakar, qui sont majoritaires, de voter à l'unanimité cette dénomination de l'avenue Général De Gaulle qui porte désormais le nom du Président Macky Sall.

« Nous nous sommes réunis en session ordinaire pour aborder sept points qui étaient à l'ordre du jour en plus des divers. Parmi ces sept points, l'un portait sur la dénomination de rues ou voies. Et cela concernait quatre voies qu'on devait rebaptiser aux noms du Président Macky Sall (avenue De Gaulle), l'ancien maire Bécaye Sow (vers Léona), Sérigne Abass Sall, érudit de l'Islam (vers Corniche) et leur collègue Balla Sidy Guèye (vers Santhiaba ou « Ndartoute »).

La session s'est déroulée parfaitement et nous avons écouté sereinement nos collègues de l'opposition mais nous avons aussi donné tous les arguments qui plaident pour que le Conseil municipal donne le nom du Président Macky Sall à l'avenue Général De Gaulle », a dit Alioune Badara Diop, conseiller municipal et adjoint au maire. Il a exprimé sa fierté d'avoir voté et validé ce projet avec surtout enthousiasme.

Cependant, le Président Macky Sall est invité à oeuvrer pour rendre cette avenue très attrayante.