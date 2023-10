Cote d'Ivoire: Livre-quand marie-laure n'goran entre dans la cour des écrivains

Dernère publication 02/10/2023 à 02:58 min

"Le combat d'une héroïne/Et si c'était une histoire vraie..." est un roman de 98 pages paru chez Sim éditions en juillet 2023. Écrite par la présentatrice-télé, Marie-Laure N'Goran, cette oeuvre littéraire est un hymne à la féminité, aux droits de la femme et surtout de son épanouissement par le travail placé sous le sceau de Dieu.

Orée, le personnage central du roman, sera élevée au village par sa grand-mère qui va lui donner une éducation stricte pour affronter la vie.

Son père, parti à l'aventure à l'étranger et sa mère alitée suite à un accident de travail étaient des figures lointaines, abstraites, et presque inconnues pour la petite Orée.

Et un jour, un bolide brillant vient stationner à la place publique du village : c'est le père d'Orée qui est venu chercher sa fille pour l'envoyer chez lui en ville.

Arrivée au domicile de son père, Orée découvre une nouvelle famille avec une maman, deux frères et soeurs. Lesquels lui réservent un accueil glacial empreint de méfiance et désapprobation. Sa belle-mère Rachid la traite avec mépris et la tient à l'écart de leurs jeux et de leurs conversations.

Orée dort dans le garage et c'est là qu'elle est abusée par son oncle (tonton Tino), le seul qui lui donnait un peu de réconfort et de l'argent pour ses besoins. Après six ans passés dans sa nouvelle famille, Orée a 14 ans et en classe de seconde.

%

Citée en modèle par ses professeurs pour ses excellents résultats, Orée perd son père dans un crash d'avion.

Le monde s'effondre pour elle. Rachid, sa belle-mère, maintenant étant libre de tout contrôle va intensifier les mauvais traitements et après demander à Orée de quitter la maison au motif que celle-ci est devenue une grande fille.

Oréé va trouver un abri fragile dans une maison inachevée aux côtés d'autres enfants abandonnés et rejetés.

Elle va utiliser les réseaux sociaux et les journaux pour faire appel à sa mère, espérant que ses messages lui parviendront.

Elle partage ses publications avec le monde, exprime son besoin urgent de soutien et de présence maternelle.

Un soir, la mère de Orée, les yeux larmoyants, vient chercher sa fille qui n'enrevenait pas. Après avoir vaincu la maladie, la mère de Orée a trouvé un emploi et s'est reconstruite en épousant un diplomate.

C'est dans ce confort que Orée va vivre désormais avec sa génitrice.

Malheureusement, les conflits dans le couple étaient le lot quotidien à tel point qu'un jour l'époux a battu la maman d'Orée qui est tombée dans les pommes.

Croyant sa mère morte, Orée se saisit d'une arme blanche et tue son beau-père.

La mère évanouie, retrouve ses esprits quand la police arrive.

Elle se déclare coupable d'avoir tué son époux pour protéger Orée qui est devenue étudiante en droit.

Celle-ci va poursuivre ses études et obtenir son diplôme d'avocat.

Elle aura parmi ses clients, un homme d'affaires milliardaire qui était poursuivi pour corruption et extorsion de fonds publics.

Celui-ci sollicite l'avocat le plus réputé du pays qui est Me Orée. Elle prend le dossier, se constitue, plaide pour l'homme.

Il est déclaré non-coupable et quelques mois après, celui-ci la demande en mariage. Ils se marient et donneront naissance à cinq enfants dont un garçon.

La première de couverture de "Le combat d'une héroïne/Et si c'était une histoire vraie..."de couleur noire et vert dégradé avec en fond une jeune fille en toge d'avocat brandissant de la main gauche son diplôme.

L'auteur du roman, Marie-Laure N'Goran est une journaliste, présentatrice du journal de 20 heures depuis 2013 à la Radiotélévision ivoirienne (Rti).

Elle a remporté trois fois le Prix Ebony du meilleur présentateur du journal télévisé. "Le combat d'une héroïne-Et si c'était une histoire vraie..." est sa première oeuvre.