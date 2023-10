Sénégal: Notation - GCR confirme la note de long terme A-(wu) de la SENELEC

Pour sa notation de 2023, GCR Rating (GCR) a confirmé la note d'émetteur de long terme de 'A-(WU)' de la Société Nationale d'Electricité du Sénégal (Senelec), a annoncé cette agence de notation basée à Dakar. En revanche, la perspective passe de négative à stable.

GCR a en outre confirmé, la note d'émetteur de court terme de A2(WU). De même, l'agence a réattribué la note d'émission de long terme de 'A-(WU)' à l'emprunt obligataire senior non sécurisé de cette entreprise avec toutefois une perspective attachée à cette notation qui passe de négative à stable.

«Le changement de perspective de négative à stable reflète les attentes de GCR selon lesquelles la rentabilité de Senelec devrait rester élevée, soutenant ses flux de trésorerie, son levier financier ainsi que sa liquidité», a expliqué l'équipe de notation.

Elle soutient par ailleurs que la Senelec se prévaut d'une position de monopole de droit dans son secteur qui lui assure de disposer d'un large marché. La société est aujourd'hui l'unique distributeur d'électricité autorisé par l'Etat sénégalais à approvisionner les ménages au Sénégal et grâce à des investissements importants est assurée de conserver encore longtemps sa position dominante malgré l'ouverture à la concurrence du segment de la distribution d'électricité. «Cependant, souligné GCR, la société ne tire aucun avantage de cette position privilégiée en raison des prix de vente fixés par l'État sénégalais.»

Selon l'agence, la Senelec assure son équilibre financier grâce aux compensations reçues de l'Etat qui soutiennent ses revenus (25,48% des revenus en 2022). Dans ces conditions, souligne l'équipe de notation, les revenus de Senelec ont augmenté de 43,72% en 2022, portés par la hausse de 16% de l'énergie vendue et par une augmentation significative des compensations reçues (+148,6%).

GCR a relevé les bons niveaux de leadership et de gouvernance de Senelec, renforcés par une forte régulation, des procédures de passation de marchés encadrées et une bonne stratégie de financement. Le soutien de l'État du Sénégal est également un facteur de support important pour Senelec en raison de son importance stratégique pour le pays et de son rôle essentiel pour les populations et l'économie.

«Malgré l'augmentation de ses revenus, la marge d'EBITDA de Senelec a diminué à 12,6% en 2022 (Année Fiscale (AF) 2021 : 15.2%), reflétant une hausse importante des charges opérationnelles, notamment les charges d'acquisition de matières premières qui ont augmenté de 56,9% en raison de la hausse des cours du pétrole» signale l'équipe de notation de GCR. Selon elle, la Senelec doit encore améliorer son efficacité opérationnelle pour maîtriser ses coûts variables de production, diversifier son mix énergétique et réduire les pertes lors du transport et de la distribution. La société compte sur sa stratégie "Gaz to Power", basée sur les réserves de gaz du Sénégal dont l'exploitation devrait commencer en 2024, pour réduire les coûts de l'électricité et améliorer sa rentabilité financière.

Selon toujours GCR, la marge nette s'est détériorée en 2022, sous pression des charges financières en hausse dans le sillage d'une augmentation des dettes financières. «La flexibilité financière de Senelec s'est légèrement améliorée en 2022, malgré une politique d'endettement agressive qui est commune dans le secteur des infrastructures et de l'électricité en raison des importants besoins de financement des investissements», note GCR.

La couverture de la dette par l'EBITDA généré s'est améliorée (AF22 : 4.9x ; AF21 : 5,5x ; AF20 :7,8x ; AF19 : 11x), mais reste faible en raison du niveau élevé de la dette. Cependant, l'équipe de notation a regretté que la capacité de la société à rembourser ses dettes avec les flux de trésorerie générés par son exploitation ainsi que la couverture des intérêts financiers n'aient pas évolué. «Nous estimons que l'effort continu d'investissement devrait nécessiter un recours accru à l'endettement en raison du faible niveau des flux de trésorerie générés par l'exploitation», souligne GCR pour qui la Senelec présente une situation de liquidité tendue, avec des sources de liquidité couvrant moins de 100% de ses besoins en 2022. Cette situation découle de la baisse de 44% des flux de trésorerie générés par l'exploitation combinée à des dépenses d'investissement en hausse.

De plus, l'agence de notation est d'avis que la dépendance de la Senelec vis-à-vis des subventions de l'État et des financements extérieurs aggrave son profil de liquidité. La hausse des charges d'intérêt limite la capacité de Senelec à améliorer la génération de flux de trésorerie, tandis que les besoins importants de financement liés à ses investissements demeurent une caractéristique du secteur. Selon les prévisions de GCR, au cours des 12 à 18 prochains mois, la capacité de la Senelec à couvrir ses besoins en liquidité avec ses sources de liquidité restera faible en raison de l'effort d'investissement en cours.

Selon GCR, un rehaussement de la notation de la Senelec serait la conséquence : i) du renforcement de sa rentabilité, subséquent à une amélioration de son efficacité opérationnelle ; ii) d'une baisse significative de son niveau de dettes de nature à améliorer ses ratios de flexibilité financière ; ou iii) d'une amélioration de sa liquidité.

Par contre, un abaissement de la notation de la Senelec serait la conséquence : i) du désengagement de l'Etat du Sénégal quant à sa politique de soutien au secteur de l'électricité, ce qui parait très peu probable à moyen terme selon GCR, eu égard au calibre des projets en cours de réalisation ; ii) d'une détérioration des marges de la société en raison d'une dégradation de sa performance opérationnelle et/ou financière ; iii) d'une hausse non soutenable de ses dettes ; ou iv) d'une dégradation de son profil de liquidité.