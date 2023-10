Afrique de l'Ouest: IXe édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA - Les organisateurs consultent le Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Kyélem De Tambela, a reçu en audience, le vendredi 29 septembre 2023, à la primature, les responsables du Salon des banques et petites et moyennes entreprises (SBPME) de l'UEMOA.

La IXe édition du Salon des banques et petites et moyennes entreprises (SBPME) de l'UEMOA approche à grands pas. Organisé de façon tournante dans l'espace UEMOA, la prochaine édition va se tenir du 1er au 5 novembre 2023 à Dakar, la capitale sénégalaise sous le thème : « Accompagnement et financement des PME de l'UEMOA dans un contexte de résilience et relance économique ».

Et les organisateurs avec en tête, le secrétaire permanent du Salon des banques et PME de l'UEMOA, Hermann Nagalo, ont jugé bon de venir en parler au Premier ministre, Apollinaire Kyélem De Tambela. « Son Excellence a eu une écoute attentive. Il a posé des questions sur la finance participative notamment sur les défis que les PME peuvent aider à relever notamment les chaînes de valeurs, comment accéder aux financements, comment les PME peuvent également dans un contexte régional accéder aux différents marchés, promouvoir leurs initiatives et leurs solutions innovantes », a confié, Hermann Nagalo.

Aujourd'hui, a expliqué M. Nagalo, ce Salon est un cadre pour permettre aux différents acteurs notamment les PME, les institutions financières, les sources d'accompagnement, les collectivités de pouvoir se parler et de réfléchir à quelle synergie pour davantage financer nos économies. « La particularité de ce Salon est qu'il est tournant dans les Etats membres de l'UEMOA.

Six pays ont déjà abrité, le Salon notamment le Burkina. Dakar va abriter la IXe édition. Donc en 2024, ce sera le 8e pays, à savoir la Guinée Bissau, qui va clôturer les 8 pays de l'UEMOA avec la Xe édition », a précisé, le secrétaire permanent du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Au regard de son importance, a-t-il ajouté, le Premier ministre leur a prodigué des conseils pour une meilleure participation des PME du Burkina.