Afrique: Félix Tshisekedi va inaugurer d'importants ouvrages au Haut-Katanga

Dans le cadre d'une tournée officielle, débutée dimanche par Lubumbashi, le Président de la République va lancer plusieurs ouvrages d'infrastructure au Haut-Katanga et au Lualaba. Dès ce lundi 2 octobre, il va inaugurer, à partir de Kasomeno dans le territoire de Kasenga (Haut-Katanga), les travaux de construction de la route qui va aller jusqu'à Muenda en Zambie.

Une fois terminée, cette route contribuera au développement de deux pays, à travers les échanges commerciaux.

Du côté congolais, la route qui part de Kasomeno jusqu'à Chalwe, mesure environ 100 kilomètres. Et un pont de 345 mètres sera jeté sur la rivière Luapula, qui sépare la RDC de la Zambie.

Et de Chalwe à Mwenda dans la province de Luapula (Zambie), la route s'étale sur plus d'une centaine de kilomètres. Et de là, elle sera connectée à celle qui mène vers la frontière de la Zambie avec la Tanzanie.

Les travaux sont préfinancés par le Groupe européen développement,(GED) à hauteur de plus de 730 millions de dollars.

Une fois terminée, cette route permettra de décongestionner la frontière de Kasumbalesa. Elle facilitera aussi l'évacuation des marchandises vers le port de Dar-es-Salaam en Tanzanie.

Au lieu que les marchandises de la RDC, notamment les minerais, passent par le port de Durban en Afrique du Sud, c'est plutôt le port de Dar-es-Salaam qui sera privilégié ; car le plus proche.

Ce raccourci apportera un gain en temps et en argent pour les opérateurs économiques et autres. Il va également faciliter les échanges commerciaux et autres entre la Zambie et la RDC.

A la faveur de cette route, la Zambie et la RDC auront les postes frontaliers à arrêts uniques. C'est-à-dire que les usagers qui voudront se rendre dans les deux sens feront les formalités dans un seul pays et les agents de ces deux pays pourront travailler ensemble de part et d'autre.

Pour les ressortissants de Kasenga, cette route favorisera le développement des activités commerciales qui pourront booster aussi le développement local, par la construction des plusieurs infrastructures, dont les hôtels dans le chef-lieu du territoire de Kasenga.