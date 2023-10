Cameroun: Tragique accident de la circulation à Bertoua - Trois morts et trois blessés graves

Un drame a frappé la ville de Bertoua, dans le département du Lom et Djerem, région de l'Est du Cameroun, samedi dernier, lorsque trois personnes ont perdu la vie et trois autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation qui s'est produit sur la nationale N°1.

L'accident a eu lieu dans l'arrondissement de Bertoua 1er, à Nkolbikon, près du carrefour Terrenstra, laissant les habitants de la localité sous le choc. Un camion de transport, lourdement chargé d'emballages, notamment des bouteilles et des casiers de bières, a tenté d'éviter une moto roulant rapidement en plein milieu de la route. Malheureusement, le poids lourd a pris une vitesse excessive sur cet itinéraire fréquenté en pleine zone urbaine.

Le camion a percuté violemment des boutiques à proximité de l'annexe N°3 du conseil régional de l'Est, ainsi que la moto qui bloquait la chaussée. Tragiquement, l'impact a coûté la vie à une fillette âgée de 1 an et 8 mois, une commerçante, et un conducteur de moto-taxi, tandis que trois autres personnes ont subi des blessures graves.

Les autorités administratives, les pompiers et les forces de l'ordre ont rapidement été alertés et sont intervenues sur les lieux. Un cordon de sécurité a été établi, permettant à une pelle mécanique de retirer les dépouilles des victimes ensevelies sous les débris et de dégager la route obstruée par le camion.

Les dépouilles des victimes ainsi que les blessés graves ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional de Bertoua. La circulation a pu être rétablie après cette opération de secours.

Cet accident tragique rappelle la persistance des problèmes de sécurité routière au Cameroun. Le mois dernier, un autre accident grave avait coûté la vie à neuf personnes à Mbe, dans le nord du pays. Ces tragédies routières se multiplient malheureusement, contribuant à un bilan annuel de plus de 6 000 décès sur les routes camerounaises, soit l'un des taux de mortalité routière les plus élevés en Afrique.

Les chiffres officiels du gouvernement sont bien en deçà de la réalité, avec seulement 963 décès rapportés dans des accidents de la circulation en 2021, selon les statistiques du ministère des Transports. Des efforts sont nécessaires pour améliorer la sécurité routière au Cameroun et réduire ces pertes tragiques en vies humaines.