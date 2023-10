Maroc: Boulemane - Commémoration du 68è anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le nord

Boulemane — Le haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a commémoré, dimanche dans la commune d'Imouzzer Marmoucha (province de Boulemane), le 68ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans les provinces du nord du Royaume, une étape historique et décisive dans la lutte du peuple marocain pour la liberté et l'indépendance.

Au cours d'un meeting organisé à cette occasion, et marqué par la présence du gouverneur de la province de Boulemane, Abdelhak Hamdaoui, plusieurs intervenants ont exprimé leurs sentiments de fierté pour la commémoration de ce glorieux anniversaire qui incarne la symbiose et la cohésion étroite et forte entre le Trône et le peuple.

Les intervenants ont souligné les enseignements de cette épopée nationale, mettant l'accent sur l'importance de préserver la mémoire de la résistance et de la libération, en inculquant aux générations montantes les gloires nationales.

Ils ont également salué le grand rôle joué par les populations des tribus Marmoucha et celles des régions voisines en apportant leur soutien et leur participation au soulèvement des 1er et 2 octobre 1955, ajoutant que ces tribus incarnent la solidarité, la coopération et la solidarité de toutes les tribus face à l'occupant étranger.

De son côté, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustafa El Ktiri, a affirmé dans une déclaration à la presse que la région d'Imouzzer Marmoucha a joué un rôle pionnier dans la lutte du peuple marocain pour l'indépendance, puisqu'elle a hébergé l'armée de libération et participé à ses premières opérations contre les colonialistes.

%

M. El Ktiri a ajouté que cet anniversaire est commémoré chaque année avec les mêmes sentiments de fierté et d'honneur, en étant l'une des pages lumineuses du combat du Maroc pour la liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale.

Il a souligné que ce meeting constitue une occasion pour s'inspirer des valeurs de ces événements que sont la fidélité, l'engagement, l'altruisme, l'abnégation, l'esprit de sacrifice et de responsabilité dont les tribus Marmoucha et toutes les tribus des régions voisines ont fait preuve d'une forte mobilisation contre l'occupant.

A cette occasion, un hommage a été rendu à un groupe d'anciens résistants, dont deux femmes, et des aides financières d'une valeur de 82.000 dhs ont été distribuées à des membres de la famille de l'armée de libération.

Ce meeting a été également marqué par l'organisation d'un colloque qui a mis l'accent sur la portée de cet événement historique et sur le rôle des femmes de Marmoucha dans la résistance et la libération.

Les activités de commémoration de cet anniversaire se poursuivront lundi dans la communauté d'Ajdir (province de Taza), et les 3 et 4 octobre dans les provinces d'Al Hoceima et de Nador.