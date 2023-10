Tunisie: Jeûne intermittent - La formule minceur idéale ?

Laisser son estomac au repos plus longtemps, se nourrir et déglutir moins longtemps, voilà le concept brièvement expliqué du jeûne intermittent à toute personne désireuse de suivre le pas et de prendre le chemin du régime.

Après le retour des vacances, marquant la fin de l'été et la reprise du travail à temps plein, c'est le moment idéal pour entamer un régime et évacuer les surplus alimentaires, emmagasinés durant tout l'été.

Le jeûne ou régime intermittent est un nouveau concept, très tendance qui semble être la solution idéale pour retrouver la ligne et une forme optimale rapidement, sans se ruiner, ni suer dans une salle de sport.

Le régime 16-8 consiste à laisser son estomac au repos durant 16 heures et se nourrir de 12h00 à 20h00 soit exclusivement durant 8h00, et à raison de 3 repas par jour, pas un de plus.

Aide à la perte du poids

Qu'est-ce-que précisément le jeûne intermittent et quels sont réellement ses objectifs ?

D'après l'Intelligence Artificielle du moteur Edge de Microsoft : «Le jeûne intermittent est un régime alimentaire qui alterne des périodes de jeûne et des périodes de consommation de nourriture.

Il existe plusieurs types de jeûne intermittent, notamment le jeûne 16/8, le jeûne 5/2 et le jeûne 24 heures.

Le jeûne intermittent peut aider à perdre du poids, à améliorer la santé cardiaque et à réduire le risque de diabète.

Cependant, il est important de consulter un médecin avant d'essayer ce régime, surtout si vous avez des problèmes de santé sous-jacents».

Mais pour savoir comment l'adopter, connaître ses bons et peut-être ses mauvais côtés, on doit savoir ce qu'en pense un nutritionniste ou un diététicien chercheur dans le domaine alimentaire.

Ils se sont penchés sur la question, afin de faire connaître davantage les bienfaits de ce régime et comment il faut le pratiquer au quotidien et dans la durée.

«En effet, les chercheurs pensent que le jeûne intermittent permet de mincir soit parce que l'on diminue la consommation énergétique par la réduction des occasions de manger, soit par la modification de la sécrétion d'insuline, ou encore parce que l'on rétablit un rythme circadien favorable à la perte du poids», peut-on lire sur le moteur de recherche Google.

Expérience personnelle

Ce régime 16-8 permet réellement de calmer son ardeur à s'alimenter en permanence et de calmer son estomac.

Au bout de quelques jours, la balance indique rapidement une baisse de poids, à condition d'y aller étape par étape sur une période de 3 mois.

Il y a beaucoup d'applications mobiles qui facilitent et accompagnent la pratique du jeûne intermittent, même si elles sont pour la plupart payantes.

Par les temps qui courent, où cherté des aliments et difficultés à se nourrir de façon équilibrée affectent toutes les bourses, il devient indispensable de trouver une parade en pratiquant ce jeûne dont certains ont déjà entendu parler, mais ne savent pas si il y a un véritable bénéfice à en tirer par rapport aux régimes plus classiques, faits de repas équilibrés, et de sport.