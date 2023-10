Algérie: Festival du théâtre professionnel - 7 oeuvres sélectionnées pour la compétition officielle

GUELMA — Sept (7) oeuvres ont été sélectionnées pour participer à la compétition officielle du 14ème Festival culturel local de théâtre professionnel de Guelma, prévu du 7 au 11 octobre prochains, a indiqué, dimanche, le commissaire de cette manifestation, Halim Rahmouni.

Ce responsable a ajouté, lors d'une conférence de presse tenue à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï, que les pièces concernées par la compétition officielle qualificative pour le Festival national du théâtre professionnel, à Alger, sont des oeuvres réalisées par des coopératives et des associations théâtrales et artistiques actives dans les wilayas de l'Est et du Centre-est du pays.

Il a également indiqué que les oeuvres en compétition dans cette édition organisée par le Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma, sous le patronage du ministère de la Culture et des arts, et dédiée à l'acteur de théâtre Mohamed-Larbi Bahloul, décédé l'année dernière à l'âge de 52 ans, sont des pièces produites par des coopératives et des associations artistiques des wilayas d'Annaba, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes et Tizi Ouzou.

M.Rahmouni a aussi fait savoir que les spectacles seront présentés au public à la Maison de jeunes Mohamedi-Youcef et à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï, en raison des travaux de restauration toujours en cours au Théâtre régional Mahmoud-Triki.

La même source a indiqué que les oeuvres devant participer à la compétition officielle ont été sélectionnées par une commission constituée de spécialistes dans divers domaines liés au 4ème art qui ont eu à choisir entre 13 pièces.

Le célèbre comédien Antar Hellal, présidera le jury du Festival, sera secondé par les artistes Nabila Brahim-Zaidi, Ali Djebara et Djamel Chadli, a encore révélé le commissaire du Festival, soulignant que la pièce lauréate se qualifiera directement pour la prochaine édition du Festival national du théâtre professionnel.

Plusieurs personnalités artistiques, de Guelma et d'ailleurs, seront honorés durant le Festival, selon la même source qui a fait savoir que la cérémonie d'ouverture sera dédiée au défunt artiste Mohamed-Larbi Bahloul dont la vie et le parcours artistiques ont fait l'objet d'un documentaire qui sera projeté pour l'occasion.