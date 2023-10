Afrique: Oran - Une cinquantaine d'exposants au 13ème Salon ERA

ORAN — Une cinquantaine d'exposants prennent part à la 13ème édition du Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur (ERA 2023), ouvert lundi au Centre des conventions d'Oran (CCO).

Cette 13ème édition du salon ERA, organisée du 2 au 4 octobre en cours, enregistre la participation d'un cinquantaine d'exposants, dont une dizaine d'étrangers, représentant trois pays, à savoir la République populaire de Chine, l'Italie et l'Allemagne, a indiqué en marge de la cérémonie d'ouverture, Linda Oulounis, chargée de communication de cet évènement.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le représentant du ministère de l'Energie et des Mines, le Directeur général des études et prospectives, Medjled Miloud, qui a insisté dans ses discussions avec les exposants sur la nécessité de développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables, de participer à la transition énergétique et à la réduction de la consommation de l'énergie fossile

Le salon ERA accueille les professionnels nationaux et étrangers, acteurs majeurs de la transition énergétique en Algérie, comme Sonatrach, Gica, Zergoun green énergy, Sonelgaz, Techno Cast, Alternate Solar, le Cerefe, le Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), pour ne citer que ceux-là, a-t-on précisé.

Pour cette édition, ERA a choisi de remplacer son ancien intitulé "Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable" par "Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur".

"Dans une démarche inclusive en concertation avec ses partenaires, ERA a décidé de renforcer son identité en regroupant les énergies renouvelables, les énergies propres et le développement durable en un seul intitulé (transition énergétique) en y intégrant les énergies du futur déjà présentes en Algérie, principalement à travers les installations solaires, les projets de développement de l'hydrogène vert, annoncées dans les études prospectives", indiquent les organisateurs.

Un riche programme de conférences est organisé en marge de l'exposition, portant sur divers thèmes comme "les énergies renouvelables en Algérie: état des lieux et perspectives", "la transition énergétique à Sonatrach", "perspectives de développement de la filière Hydrogène vert" et "La sécurité énergétique en Algérie : enjeux, stratégies et erspectives".