Congo-Kinshasa: Agriculture commerciale - Le centre de Tandou Binzénzé désormais opérationnel

Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a réceptionné officiellement, le 29 septembre, le complexe agropastoral de Tandou Binzénzé de Pointe-Noire dont la construction a été financée par le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) pour un coût de plus d'un milliard FCFA.

Situé au quartier Bikondolo, dans le district de Tchiamba Nzassi, ce centre a été mis en oeuvre par le Pdac cofinancé par la Banque mondiale et la République du Congo.

Il est construit sur une superficie de dix hectares sur laquelle s'exercera des activités agropastorales. Il s'agit notamment du maraîchage, de l'élevage porcine et de la fabrication d'aliment de bétail.

On y trouve également un bloc administratif, des magasins de stockage, un bloc sanitaire, un point de captage d'eau et un hall de vente.

Le centre qui est alimenté par des panneaux solaires et un groupe électrogène accueille près de 120 acteurs agropastoraux regroupés en 14 groupements qui ont reçu des semences, des engrais et du matériel agricole pour les maraîchers, des porcs et porcins pour les éleveurs.

Ceux-ci se sont engagés à préserver cet espace dédié au développement de leurs activités et d'augmenter la production afin d'alimenter la ville de Pointe-Noire et ses environs, mais aussi d'autres localités du pays en produits agricoles de qualité.

« Nous sommes persuadés, que ce soit avec le Pdac ou d'autres projets dans le secteur agricole, que cette coopération va se renforcer d'année en année », a déclaré Ludovic Miaro III, représentant la Banque mondiale, ajoutant que ce centre qui symbolise la bonne collaboration entre la BM et le gouvernement congolais va augmenter la production végétale et animale en vue de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en République du Congo.

Pour le deuxième vice-président du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Germain Bemba-Bantsimba, ce centre contribue à apporter à l'économie locale une valeur ajoutée.

« Ce centre est un vecteur de croissance et de richesse inclusive et participe à combattre la pauvreté et réduire l'importation massive des produits alimentaires », a-t-il indiqué.

Pérenniser les plans d'affaires

Dans la perspective de pérenniser la relance de l'agriculture commerciale dans ce centre, une formation a été organisée en faveur des acteurs agropastoraux au mois d'août, notamment sur l'entrepreneuriat agricole, la gestion coopérative et les itinéraires techniques.

Cette formation leur a également permis de s'informer sur les procédures d'élaboration des plans d'affaires et la fabrication d'aliments de bétail.

« Le souhait qui anime le Pdac est la poursuite et la pérennisation des plans d'affaires permettant aux acteurs agricoles de renforcer leurs capacités à la sauvegarde environnementale et sociale, la gestion des plaintes et la commercialisation des produits agricoles.

Les 14 groupements seront encadrés par les responsables départementaux du ministère de l'Agriculture et le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire », a précisé le coordonnateur national du Pdac, Isidore Ondoki.

Selon lui, la vraie pérennisation incombe aux acteurs agropastoraux sélectionnés bénéficiaires des espaces maraîchers et de porcherie.

Une préoccupation somme toute partagée par le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire qui entend mobiliser un budget conséquent pour la pérennisation des activités de ce centre.