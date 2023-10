Congo-Kinshasa: Le nouveau siège de l'INS-CASP ouvre ses portes

Les bâtiments devant abriter l'Institut national de la statistique (INS) et le Centre d'application de la statistique et de la planification (CASP) ont été réceptionnés, le 30 septembre, par Ferdinand Sosthène Likouka, le directeur de cabinet de la ministre en charge de la Statistique.

La construction de l'ouvrage érigé sur l'ex-terrain de "TP" de M'Pila, dans l'arrondissement 5 Ouenzé, a été financée par la Banque mondiale à hauteur de 2,3 milliards FCFA. Financé dans le cadre du Projet de renforcement des capacités en statistiques (PSTAT), le complexe de l'INS-CASP vise à contribuer à la formation des cadres statisticiens et démographes congolais, ainsi qu'à l'amélioration du système statistique national, a salué le coordonnateur national, Patrick Valéry Alakoua,.

Construit sur une superficie d'un hectare 21a, avec une architecture inspirée de cube, le bâtiment de l'INS est composé de cinq étages, d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol dédié au parking. Le CASP dispose d'un bâtiment académique placé à l'ouest de l'entrée principale ; composé de deux niveaux avec un rez-de-chaussée, six salles de formation, d'un étage couvrant dix bureaux et une salle de réunion, a détaillé Kris Londe Mahoukou, l'architecte du Bureau d'études Edau Congo Sep.

Il s'agit d'une réception provisoire avant la réception définitive dans une année ; ce laps de temps devrait permettre à l'État, maître d'ouvrage, d'évaluer la qualité de l'édifice. « Rendez-vous dans un an pour, cette fois-ci, la réception définitive. Entre-temps, il est permis à l'INS et au CASP de pouvoir aménager dans le site et de vivre le concret, afin de faire des remarques sur les anomalies constatées », a déclaré Ferdinand Sosthène Likouka.

L'ouverture du CASP et du système licence-master-doctorat représentent une réalisation majeure de la coopération Congo-Banque mondiale, a estimé Said Ali Said Antoissi, le chargé des opérations de la Banque mondiale.

À tout point de vue, l'édifice constitue aussi la preuve de l'engagement du gouvernement à offrir aux cadres du système statistique national des conditions de travail optimales.