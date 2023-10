Angola: Un responsable pour l'autonomisation des femmes rurales à Lunda Sul

Saurimo (Angola) — Le Gouvernorat de Lunda Sul a encouragé les femmes des zones rurales à former des coopératives agricoles, afin d'adhérer au Programme de Massification Agricole Communautaire (PMAC) et à d'autres projets de financement, a affirmé ce week-end passé, le délégué local de la Justice, Izildo Paulo.

Intervenant au 11ème Forum provincial des femmes rurales, il a dit que le gouvernorat déployait des efforts et des actions pour autonomiser les femmes, ce qui constitue une priorité au niveau politique et l'une des prémisses de la stratégie pour atteindre ses objectifs de réduction des taux de pauvreté dans la circonscription.

Elle a souligné que le Gouvernorat continue de travailler pour imprégner la mentalité des femmes de la nécessité de rechercher des mécanismes fructueux, efficaces et efficients qui les conduisent à atteindre les plus hauts niveaux dans les secteurs les plus variés.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il souligné, l'éducation et la formation technico-professionnelle sont nécessaires, afin qu'elles aient un plus grand accès aux moyens de production et au microcrédit.

Il a dit que les femmes rurales constituent une frange très active de la société et apportent une contribution sans précédent à la société angolaise, constituant la principale main-d'oeuvre du secteur agraire.

Le responsable a indiqué que, malgré sa contribution dans la situation actuelle, elle connaît encore des difficultés de diverses natures, qui pèsent défavorablement sur sa réussite et son affirmation sociale, bien que l'Exécutif dirige une série de programmes et de projets pour inverser cette situation.

Il a également souligné que le Gouvernorat a placé au centre de ses priorités, la promotion de l'agriculture mécanisée, le renforcement des programmes d'agriculture familiale et un engagement fort dans l'amélioration des routes, pour permettre la circulation des produits de la campagne vers la ville.

Les objectifs du Forum étaient d'encourager la mise en oeuvre de projets contribuant à l'amélioration des conditions et à l'intégration des femmes des zones rurales dans le processus de développement en cours dans le pays.

Au cours de l'événement, des sujets tels que « Les femmes rurales - une histoire du droit, des défis, des réalisations et des perspectives » ont été abordés, « L'importance de l'agriculture familiale pour le développement des communautés », « L'agriculture, l'agro-industrie et l'alimentation » et « L'importance de participation des femmes rurales au coopérativisme ».