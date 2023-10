Angola: Bengo met en oeuvre un projet d'éducation de la deuxième chance

Caxito (Angola) — Les municipalités d'Ambriz et Dande bénéficieront, à partir de ce mois d'octobre, du projet d'alphabétisation de la deuxième chance de l'EJA, dans le cadre de l'initiative d'apprentissage pour tous (PAT2).

Financé par la Banque mondiale, le projet vise à créer, dans une première phase, 78 salles de classe d'alphabétisation dans les modules I (1ère et 2ème classe), II (3ème et 4ème) et III (5ème et 6ème).

Pour le succès du programme, 76 alphabétiseurs ont été formés au cours des mois de juillet et août, 58 de Dande et 18 d'Ambriz, a déclaré à l'ANGOP Bernardo Ambrósio, technicien de la coordination provinciale de l'EJA (Éducation des Jeunes et des Adultes) de Bengo, Bernardo Ambrósio Soki.

Selon lui, l'expansion du projet dépendra de l'évaluation des résultats de la 1ère phase.

L'initiative comptera sur la collaboration des églises, des forces armées, des institutions publiques et privées.

Au cours de l'année scolaire 2022/2023, 10.842 élèves en alphabétisation étaient inscrits dans les modules I, II, III et le 1er cycle d'éducation pour adultes dans la province de Bengo.

Sur ce nombre, 6 967 ont réussi, 2 825 ont échoué et 1 050 se sont retirés.

Le programme d'éducation des jeunes adultes, lancé en 2020, propose des cours d'alphabétisation dans les six municipalités.

Au cours de l'année scolaire 2022/2023, 7 578 élèves en alphabétisation étaient inscrits, dont 4 559 ont passés de classe.