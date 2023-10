Angola: Le Port de Luanda s'attaque à 'la corruption et les délits connexes'

Luanda — Le Port de Luanda accueillera, le 5 octobre prochain, une conférence sur "La corruption et les délits connexes".

Selon un communiqué de presse de l'institution, l'ordre du jour prévoit d'aborder et de discuter des questions liées au renforcement de la coordination entre les institutions qui interagissent avec le Port, afin d'accroître la confiance des parties prenantes et la coopération dans le plan national de lutte contre la corruption.

Les intervenants parleront également de «La gestion des risques de corruption et des délits connexes dans la Société portuaire de Luanda», «Le rôle de la conformité dans la prévention de la fraude», «L'intervention du ministère public et la répression de la corruption et des délits connexes», «La transparence comme un facteur décisif dans la prévention de la corruption» et «Le rôle de l'audit interne dans la prévention de la corruption et des infractions connexes».

L'événement, auquel participeront des experts nationaux, aura lieu dans le cadre de la confirmation et de la réaffirmation par le Port des dix principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNPG), en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption.

Selon le directeur du Bureau d'Audit Interne du Port de Luanda, Pascoal Mambo, l'administration du Port de Luanda cherche, de cette manière, à promouvoir l'implication de son personnel dans la prévention, la détection et la répression de la corruption, ainsi qu'à discipliner le comportement du travailleur portuaire, à travers la promotion de l'éthique et de la transparence.

%

Le Port de Luanda opère dans le segment du transport, de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement et du stockage.

Il s'agit de la plus grande plateforme logistique d'Angola et du principal point d'entrée et de sortie des marchandises dans le pays.

Il dispose d'un terminal de marchandises générales, d'un terminal polyvalent, d'un terminal à conteneurs, d'une base de soutien à l'activité pétrolière, d'un terminal multi-système, d'un terminal de carburant et d'un terminal passagers qui garantit la connexion maritime entre Luanda, Soyo et Cabinda.

Son modèle de gestion est le Land Lord Port, dans lequel l'exploitation des terminaux est contrôlée par des entités privées, réglementées et supervisées par l'Administration Portuaire, personnifiée par la Société Portuaire de Luanda.