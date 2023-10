Angola: Le FADA finance jusqu'à 45 millions de projets d'anciens militaires

Lubango (Angola) — Le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) financera, au cours de cette année, dans le pays, des projets pour les ex-militaires qui pratiquent l'agriculture et sont organisés en coopératives ou associations, pour un montant pouvant atteindre 45 millions de kwanzas.

Il s'agit d'un financement pour la création d'infrastructures de base sur terre, afin d'augmenter la capacité de production et la productivité.

Se confiant ce lundi, à l'ANGOP, à Lubango, le directeur de l'organisation, normalisation et qualité du FADA, Arnaldo Donaro da Silva Ernesto, a déclaré que le crédit de campagne avait un délai de grâce de trois ans et six mois, avec l'objectif d'autonomiser les familles paysannes, sans pour autant avoir avancé le nombre de projets qu'elles bénéficieront.

"Nous avons créé ici les conditions pour que ceux qui produisent déjà ou envisagent de produire principalement dans le secteur agricole puissent bénéficier du financement tant attendu, accroître la production, créer des emplois, augmenter le nombre de membres et générer de la richesse pour les familles", a-t-il indiqué.

Il a rappelé, d'autre part, que le FADA a également mis en œuvre deux produits spécifiques, l'un lié à la production de café et l'autre appelé « Agro Jovem », définis pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage.

La perspective, selon le responsable, est que chacun se sente inclus dans les projets respectifs visant à diversifier l'économie et à créer des emplois, ainsi qu'à répondre à la devise : « Ensemble pour le renforcement de l'agriculture familiale ».

Le FADA est une institution supervisée par le Ministre de l'Agriculture, créé par les décrets n° 57/96 et 58/96 du 23 décembre, visant à renforcer les marchés d'intrants et de produits pour soutenir la production agricole, en favorisant l'accès aux services fournis par les institutions financières, les entreprises. et associations et la mobilisation d'autres ressources pour soutenir les producteurs.

Il repose également sur la promotion de partenariats entre les institutions gouvernementales et les autres acteurs du secteur agraire et des activités qui contribuent à la mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement et des services publics agraires.