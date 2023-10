Angola: Les FAA réaffirment leur engagement envers la stabilité du pays

Luanda — Le Chef d'État-major général des Forces armées angolaises (CEMFFA), Altino Carlos José dos Santos, a réitéré vendredi, à Luanda, le rôle des Forces Armées Angolaises (FAA) dans la consolidation de la démocratie et de la stabilité politique et sociale du pays.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture des Journées commémoratives du 32e anniversaire de la création des FAA, qui a lieu le 9 octobre de cette année, le général de l'aviation a souligné que cet organisme de défense a une longue et glorieuse histoire.

Cette voie, a-t-il expliqué, remonte à l'époque de la lutte de libération nationale, lorsque les Angolais faisaient face à la domination coloniale portugaise et aux interventions militaires d'autres puissances étrangères qui cherchaient à fragmenter l'Angola et à piller ses richesses.

Selon Altino dos Santos, depuis sa création, les FAA ont démontré une grande capacité et une disponibilité combative pour surmonter tous les défis dans la défense des intérêts de la Nation, constituant actuellement le garant de la paix et de la stabilité nationale.

Il a expliqué que les Forces armées angolaises agissent également pour protéger les frontières, combattre le terrorisme, soutenir les communautés nécessiteuses, protéger l'environnement et le développement scientifique et technologique du pays.

De même, a-t-il poursuivi, les FAA collaborent aux missions de maintien de la paix des Nations Unies et de l'Union africaine dans plusieurs pays, comme le Mozambique, la République démocratique du Congo (RDC) et, dans un passé récent, au Lesotho, apportant aide humanitaire et sécurité aux personnes dans le besoin.

Le chef d'état-major a précisé que la corporation qu'il dirige est composée d'hommes et de femmes dévoués, compétents et liés à la patrie, représentant la diversité culturelle, ethnique et régionale, se traduisant par un symbole d'unité nationale.

"Nous devons continuer à redoubler de vigilance et d'organisation, augmenter le niveau de contrôle interne, améliorer l'efficacité du contrôle militaire dans l'exécution des tâches et missions qui nous sont assignées", a-t-il insisté.

A cette fin, a-t-il ajouté, il ne faut jamais perdre de vue l'héritage de nos prédécesseurs qui ont donné leur précieuse vie, versé leur sang pour le bien du pays, certains décédés, d'autres mutilés et invalides de guerre et d'autres encore actifs ou déjà à la retraite.

L'officier supérieur a exprimé son respect et son admiration pour les FAA et pour tous les militaires qui servent ou ont servi l'Angola avec honneur et dignité, c'est pourquoi il a profité de l'occasion pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et la souveraineté.

"Je veux affirmer mon engagement à renforcer nos capacités de défense et à soutenir les Forces Armées afin de continuer à renforcer les capacités opérationnelles, organisationnelles et techniques, pour garantir l'accomplissement de notre noble mission (.....)", a conclu le Chef d'État-major général des Forces armées angolaises.