Angola: Le secteur du diamant s'attend à de mauvais résultats cette année

Luanda — L'Angola s'attend cette année à de mauvais résultats financiers dans le secteur du diamant, car la production n'est pas vendue comme elle le devrait, a vendredile président du Conseil d'administration de l'Endiama, José Ganga Júnior.

La cause, selon le gestionnaire de l'Endiama, est liée au fait que l'Inde, principal marché qui reçoit actuellement plus de 90% de la production angolaise, a cessé d'acheter des diamants. « Il reçoit les diamants de nulle part avant le 15 décembre 2023 », a souligné Ganga Júnior.

« Nous produisons, nous n'avons pas arrêté, mais nous ne vendons pas comme nous le devrions. Mais nous devons être résilients et tenir le coup, c'est pourquoi cette année les résultats ne seront pas très bons», a dit le responsable, soulignant que les entreprises connaissent actuellement des difficultés.

Outre l'Inde, le PCA a indiqué que des diamants d'Angola sont également vendus à Dubaï et en Belgique.

Actuellement, 16 sociétés liées à l'exploration du diamant et environ 41 projets en prospection opèrent sur le marché angolais.

Dans l'atelier destiné à l'entreprise minière, une technologie spatiale appelée TECH-MINAS a été présentée, qui offre des solutions à l'industrie minière, pour localiser les minéraux avec précision, générer des alertes et surveiller l'activité des industries.

"Dans le passé, certaines entreprises devaient sous-traiter des services à l'étranger pour obtenir des informations géologiques", a indiqué le président, soulignant qu'à l'heure actuelle, il est possible d'obtenir des données géologiques dans le pays et de payer en monnaie nationale, le Kwanza, qui est moins cher et ne nécessite pas de devises étrangères.

Il a souligné qu'Endiama utilise déjà TECH-MINAS dans ses projets miniers tels que Sacamanda et Luachimbo.

Quant à la satisfaction, il a précisé qu'Endiama couvre 100% des besoins, « c'est pourquoi c'est un outil important pour faire des économies et pour être plus efficaces. Nous transmettons ces connaissances à toutes les entreprises minières afin qu'elles puissent les évaluer et les utiliser, au fur et à mesure qu'elles sont disponibles », a ajouté la source.

Interrogé sur la situation de l'exploitation minière illégale dans le pays, il a répondu qu'il fallait la combattre et que cet outil permet, même depuis un bureau, de voir où se pratique l'exploitation minière illégale, son incidence et comment la combattre. "C'est aussi l'un des objectifs de l'utiliser dans ce domaine", a-t-il souligné.

Il a dit que l'exploitation minière entraîne des pertes pour les entreprises et le concessionnaire, car elle est horrible et doit être combattue.

Concernant l'argent impliqué dans le trafic minier, il a expliqué qu'il reste important et significatif, mais qu'il ne peut pas le quantifier avec précision.

Endiama E.P. est une société nationale, fondée le 15 janvier 1981, dédiée à la prospection, à l'exploration et à la vente de diamants.