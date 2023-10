Angola: Agostinho Neto rappelé en Espagne

Luanda — Des chefs religieux et des membres de la communauté angolaise résidant en Espagne ont participé samedi, à une table ronde sur la vie et l'œuvre d'António Agostinho Neto, dans le cadre de la Journée du Héros National.

L'activité, qui a marqué la fin des ces commémorations au Royaume d'Espagne, a réuni plus de 60 personnes, parmi lesquelles des étudiants.

A l'occasion, le ministre conseiller, António Cristóvão, a considéré Neto comme une figure unique dans l'histoire de l'Angola et un visionnaire dans la lutte pour l'indépendance et la justice.

« Agostinho Neto a non seulement conduit notre nation vers la liberté et l'indépendance, mais il a également laissé un héritage de poésie qui transcende les frontières. Son œuvre fait écho aux sentiments les plus profonds de l'humanité et à la recherche incessante d'un monde meilleur », a déclaré le diplomate.

Selon António Cristóvão, on se souvient d'Agostinho Neto non seulement comme le premier président de l'Angola, mais aussi comme un poète et un leader révolutionnaire, dont la vie et l'œuvre ont un impact durable sur la nation et au-delà.

"Né en 1922, Neto a grandi dans un Angola colonisé marqué par l'oppression, la répression et les inégalités. Son parcours a commencé alors qu'il était étudiant en médecine à Coimbra, au Portugal, où il a été fortement influencé par les mouvements de libération africains et les idées socialistes ", a-t-il rappelé.

« Neto est devenu un poète et un activiste politique talentueux, utilisant ses écrits pour exprimer la lutte du peuple angolais contre l'oppression coloniale. Ses paroles étaient puissantes, incitant à la résistance et à l'espoir. Dans ses poèmes, il exprimait l'angoisse d'un peuple opprimé, mais aussi la détermination inébranlable d'accéder à la liberté », a-t-il souligné.

Le ministre conseiller a ajouté que la contribution la plus significative de Neto à l'histoire du pays était son leadership au sein du MPLA, soulignant que sa vision était claire: "il voulait un Angola libre, juste et prospère pour tous les enfants du pays".

En plus de ses réalisations politiques, a-t-il déclaré, l'héritage de Neto se perpétue à travers sa poésie intemporelle. « Ses écrits continuent d'inspirer des générations, rappelant les luttes du passé et l'importance de la liberté et de l'égalité. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'homme, mais aussi l'esprit résilient qui inspire des générations », a-t-il affirmé.

António Cristóvão espère que la rencontre permettra aux participants de mieux comprendre l'influence durable de Neto et comment son message d'unité, de liberté et d'espoir continue de résonner dans les cœurs et les esprits des Angolais.

Toujours dans célébrations de la Journée nationale du héros, une exposition photographique sur la vie et l'œuvre d'António Agostinho Neto a ouverte au public à l'ambassade d'Angola en Espagne jusqu'à la fin du mois d'octobre.