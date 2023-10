Angola: L'Ambassadrice Guilhermina Prata souligne l'action de Neto

Luanda — L'ambassadrice Guilhermina Prata a souligné, à Paris (France), l'action et le rôle du premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, dans l'affirmation du pays dans le monde.

S'exprimant lors d'une journée d'hommage à l'homme politique et écrivain, dans le cadre de la Journée du Héros National, Guilhermina Prata a rappelé la trajectoire, l'exemple, l'humanisme, le dévouement à la liberté et à la solidarité exprimés tout au long de sa vie par Agostinho Neto.

L'événement, qui a réuni plus de cinquante Angolais vivant en France, a été marqué par plusieurs moments culturels et une conférence sur le thème « Les langues nationales dans la préservation de la culture et le renforcement de l'identité » animée par le directeur de l'Institut des langues nationales, José Pédro.

Comme homme de culture, António Agostinho Neto a laissé un héritage qui comprend, entre autres, les œuvres « Sagrada Esperança » et « Renúncia Impossível ».

Et en tant que premier président de l'Angola, il a proclamé l'indépendance du pays de la domination coloniale portugaise de l'époque, le 11 novembre 1975.

Journée du Héros National

L'Angola a célébré, le 17 septembre, la Journée du Héros National et Fondateur de la Nation sous le thème : « Ensemble pour le développement de l'Angola ».

Les célébrations visaient à exalter la vie, l'oeuvre et les idéaux de Neto, médecin, homme politique et écrivain, considéré comme « le plus grand poète », avec des événements qui ont loué ses réalisations et sa dimension d'homme d'État, en mettant l'accent sur sa contribution à l'édification des piliers de liberté en Angola et en Afrique, principalement en Afrique Australe.

Né le 17 septembre 1922 dans la ville de Kaxicane, municipalité d'Icolo e Bengo, anciennement province de Bengo et actuellement Luanda, António Agostinho Neto est décédé le 10 septembre 1979 à Moscou, capitale de la Russie, des suites de maladie.