Nigeria: Jay Jay Okocha - Découvrez les championnats qui l'ont marqué et celui qui lui a le plus apporté

Ancien maître à jouer de la sélection nigériane, Jay Jay Okocha a fait ses preuves dans plusieurs championnats aussi bien en Europe qu'en Asie.

Mais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a été marqué par deux championnats, ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre.

« La Ligue allemande, c'est un peu plus complet. Ils jouent du bon football et marquent beaucoup de buts. [...] Ce que je trouve le plus attrayant, c'est qu'ils encouragent les jeunes joueurs. Ils vous donnent le temps de construire et le temps de mûrir. [...] En Premier League, tout est question de résultat. La demande est si forte que vous n'avez pas le temps de vous installer et vous devez commencer à obtenir des résultats immédiatement. La pression est énorme, et cela rend la Premier League plus exigeante », a-t-il révélé, avant d'ajouter que la Bundesliga est le championnat qui lui apporté le plus.

« Je pense que la Bundesliga m'a donné l'expérience dont j'avais besoin en tant que jeune joueur pour comprendre ce qu'il faut pour devenir un véritable professionnel. Je pense que c'est ce qui m'a aidé tout au long de ma carrière ».

A noter qu'outre la Bundesliga, la Premier League et la Ligue 1, Jay Jay Okocha a également joué en Süper Lig, le Championnat EFL et la Qatar Stars League.