Afrique: Diplomatie - Christophe Muzungu fait ses adieux au président Denis Sassou N'Guesso

Après douze ans de mission diplomatique au Congo, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC), Christophe Muzungu, est allé faire ses adieux le 30 septembre à Brazzaville au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Le diplomate de la RDC, Christophe Muzungu, quitte le Congo avec le sentiment d'une mission accomplie après douze ans de loyaux service au compte de la coopération bilatérale entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales les plus rapprochées au monde.

« Je retiens beaucoup de choses : la confraternité, la convivialité, la chaleur africaine et surtout que les deux Congo ne sont qu'un seul pays. Pendant les douze ans passés au Congo, j'ai côtoyé à plusieurs reprises le président Denis Sassou, ce grand homme, ce grand africain auprès de qui j'ai appris beaucoup de choses. Je pars avec un sentiment de joie et de regret. Regret parce que je laisse les frères. La joie parce que j'ai été à l'école du président Sassou, et j'ai beaucoup appris », a déclaré l'ambassadeur au sortir de l'audience.

La République du Congo et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération avec des échanges et visites de haut niveau.

Notons que Christophe Muzungu qui est arrivé à Brazzaville en 2011 a représenté la RDC sous les présidents Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Il quittera le Congo pour aller assumer les mêmes fonctions à Dakar, au Sénégal, avec juridiction sur le Mali, la Gambie et le Cap-Vert.