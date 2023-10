Sénégal: Migration irrégulière par voie maritime - 605 personnes interceptées par la Marine sénégalaise, en trois jours

Les tentatives de rejoindre les côtes espagnoles, par voie maritime, à partir du Sénégal, ne faiblissent pas. Au contraire ! Et les périodes de grands événements notamment religieux (dont le Gamou célébré jeudi dernier) semblent mis à profit pour déjouer la vigilance des agents de sécurité. En atteste, la Marine nationale sénégalaise a intercepté plus de 600 candidats à l'émigration irrégulière vers l'Europe, en l'espace de trois jours, dont 262 personnes, avant-hier samedi.

262 candidats à l'émigration irrégulière ont été interpellés dans deux pirogues, le week-end dernier, au niveau des côtes sénégalaises. L'annonce a été faite par la Marine nationale sénégalaise, à travers le réseau social X (anciennement Twitter). Selon la source, le patrouilleur Walo de la Marine nationale sénégalaise a arraisonné avant-hier, samedi 30 septembre 2023, deux pirogues avec à bord 262 candidats à l'émigration irrégulière par voie maritime.

«Le patrouilleur Walo a arraisonné, le 30 septembre 2023, deux pirogues avec 262 candidats à l'émigration irrégulière par voie maritime. 26 femmes et 13 mineurs se trouvaient parmi les passagers», informe la Marine sur son compte X (ancien Twitter). Et de préciser que «les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama (BNAFG) et remis aux services compétents de l'Etat».

Déjà la veille, vendredi 29 septembre, renseigne-t-on, «en coordination avec des moyens de l'Armée de l'Air», le même patrouilleur Walo a arraisonné, à 100km au large de Dakar, «deux pirogues avec 272 candidats à l'émigration irrégulière par voie maritime», révèle toujours la Marine nationale sénégalaise. Parmi ces derniers passagers, il y avait 16 femmes et 7 enfants. Ils ont tous été «remis aux services compétents de l'Etat».

En dehors de ces voyageurs stoppés nouvellement à bord de ces quatre pirogues (vendredi et samedi), une autre embarcation avec 71 migrants avait été interceptée le lendemain du Gamou, le jeudi 28 septembre. Ce qui porte à 605 le nombre de personnes en partance pour les côtes espagnoles, par la voie maritime, dont la Marine nationale sénégalaise a stoppé le voyage, en trois jours. C'est à travers l'arraisonnement de deux pirogues avec 262 migrants irréguliers samedi dernier, de deux autres avec 272 occupants vendredi dernier et d'une embarcation avec 71 migrants jeudi dernier.

Bref, les arraisonnements, les opérations de secours ou de prise en charge de migrants irréguliers par la Marine nationale sénégalaise se sont multipliées ces dernières semaines. C'est ainsi qu'elle a réussi à mettre fin au voyage de 1955 migrants, depuis le 1er juillet 2023, selon un décompte établi à partir de ses informations sur les réseaux sociaux. Si la majorité de ces passagers de ces pirogues sont Sénégalais, plusieurs autres sont de nationalités étrangères, particulièrement des pays voisins.

Chaque année, surtout en période estivale, des milliers d'Africains tentent l'aventure pour une vie meilleure en Europe via l'Atlantique et la Méditerranée, malgré les risques, à bord d'embarcations de fortune. Mieux, les Sénégalais sont, derrière les Marocains, l'une des deux principales nationalités des migrants qui ont traversé l'Atlantique au cours du premier semestre de 2023, selon l'Agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, FRONTEX.

Et à en croire les données du ministère espagnol de l'Intérieur, les Canaries ont connu, entre le 1er janvier et le 31 août 11.439 arrivées de migrants, soit 7,5% de plus que sur la même période en 2022. C'est le chiffre le plus élevé sur cette période de l'année depuis au moins 2018, et très probablement depuis 2006, rapporte l'AFP.

Rappelant que depuis début 2023, 140 migrants sont morts ou ont disparu dans cette traversée, selon des données reçues de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) début septembre. Alors que l'ONG espagnole Caminando Fronteras qui, à la différence de l'OIM, s'appuie sur des appels d'urgence avec les clandestins en mer ou leurs proches, parlait elle de 778 morts ou disparus au premier semestre. Compte non tenu des 7 morts et 56 disparus, la 14 août dernier aux larges du Cap Vert. Leur pirogue ayant quitté Cayar un mois plus tôt, en juillet.