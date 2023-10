Maroc: Sécurité alimentaire - Le Maroc accorde un intérêt particulier à la promotion du secteur agricole (M. Baitas)

Marrakech — Le Maroc accorde une attention particulière à la promotion du secteur agricole compte tenu de son rôle central dans la réalisation de la sécurité alimentaire, a affirmé, lundi à Marrakech, Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement.

Intervenant lors de la conférence sur la sécurité alimentaire arabe, organisée sous le thème "Les industries agro-alimentaires et leur rôle dans la réalisation de la sécurité alimentaire", M. Baitas, a ajouté que cette attention procède de la vision proactive et clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, étant donné le rôle central de ce secteur dans la réalisation de la sécurité alimentaire et dans la garantie de la stabilité sociale et la consécration de la souveraineté nationale.

"L'approvisionnement alimentaire constitue l'une des préoccupations fondamentales sur lesquelles, doit se fonder tout modèle de développement aspirant à répondre aux exigences des citoyens", a-t-il expliqué, rappelant la mise en place par le Royaume du Plan Maroc Vert et du Plan "Génération Green", comme stratégies agricoles ambitieuses et mécanismes efficaces pour un développement socio-économique et humain durable.

Dans ce contexte, il a estimé que toute politique agricole visant à atteindre l'abondance et la sécurité alimentaire, demeure tributaire d'un environnement encourageant l'investissement dans le secteur agricole, rappelant la nouvelle Charte des investissements, qui vise à encourager et promouvoir l'investissement et à l'orienter vers les secteurs d'activité prioritaires.

"Les investissements liés à la réalisation de la sécurité énergétique, alimentaire, hydrique et sanitaire sont au coeur de cette charte, étant donné que ce type d'investissement constitue l'un des objectifs visés par le système d'appui stratégique, considéré comme l'un des piliers de la promotion et du soutien de l'investissement", a-t-il dit.

M. Baitas n'a pas manqué de souligner que la valeur ajouté de la sécurité et de la souveraineté alimentaires est apparue clairement lors du contexte mondial engendré par la pandémie de la Covid-19, les changements climatiques et les tensions mondiales actuelles, car il est devenu clair que "la nourriture n'est pas seulement une activité économique productrice de la valeur ajoutée ou un moteur de développement humain, mais plutôt une partie intégrante de la souveraineté nationale".

De son côté, Cheikh Ibrahim Bin Khalifa Al Khalifa, président honoraire du Conseil d'administration du Centre International Arabe pour l'Entrepreneuriat et l'Investissement relevant de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et président de l'Organisation de Comptabilité et d'Audit pour les Institutions Financières Islamiques, a souligné que la région arabe est confrontée à de multiples défis structurels liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition, notamment les ressources hydriques limitées, des terres agricoles réduites et la dépendance excessive vis-à-vis des importations des produits de base, qui représentent 50 % des besoins alimentaires.

"La dépendance à l'égard des importations a accentué la vulnérabilité des pays arabes face aux chocs, dont le plus important est la pandémie de la Covid-19 et la crise en Ukraine, qui ont provoqué une interruption brusque des chaînes d'approvisionnement", a fait remarquer Cheikh Ibrahim Bin Khalifa Al Khalifa, déplorant le fait que "52 % de la population arabe est incapable de supporter le coût d'un mode d'alimentation saine en 2020".

"Les pays arabes ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre le Deuxième Objectif de Développement Durable (ODD) lié à l'élimination de la faim", a enchainé le responsable, soulignant la nécessité de promouvoir des investissements agricoles durables et intelligents, de bénéficier des progrès technologiques atteints dans les domaines de l'intelligence artificielle et des drones, d'adopter des mécanismes modernes de gestion de l'eau et de renforcer les capacités des agriculteurs en matière de la lutte contre la désertification.

Il a de même, appelé à consentir davantage d'efforts pour parvenir à l'intégration économique et agricole avec le Continent africain et à la création de fonds d'investissement arabes pour financer les innovations et appuyer les entrepreneurs dans le domaine agricole, notamment pour les projets à haute valeur ajoutée.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, cette rencontre réunit des chercheurs et des experts du monde arabe qui aborderont sous divers angles, les enjeux vitaux liés à la sécurité alimentaire dans les pays arabes.

Organisée par la Fédération des Chambres de Commerce, de l'Industrie et des Services du Maroc et la Ligue des chambres arabes, cette rencontre est une occasion pour comparer, analyser les expériences et explorer les différents niveaux d'expertises des pays arabes.

Les débats lors de cette conférences s'articuleront autour de cinq axes majeurs, à savoir : "Sécurité alimentaire arabe (dimensions, défis et opportunités)", "Sécurité alimentaire arabe (situation actuelle et perspectives)", "Leadership, innovation et financement pour une agriculture durable", "Sécurité alimentaire et industrie alimentaire", "Le rôle de la technologie intelligente et verte dans l'agriculture et l'industrie alimentaire".