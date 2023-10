Sénégal: Bambey/Manque de coordination dans BBY - Le collectif pour la redynamisation sonne l'alerte

Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar se sont réunis hier, dimanche 1er octobre, au centre national des handicapés pour mettre en place une plateforme dénommée «Le collectif pour la redynamisation de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Bambey».

Ce collectif qui regroupe des militants de coalition Bokk Yaakaar approuve sans réserve, le choix porté sur Amadou Ba et sollicite une audience pour l'ensemble des responsables auprès du Président Macky Sall et du Premier Ministre afin que des solutions concrètes et concertées soient trouvées par rapport à la situation actuelle de leur coalition dans le département de Bambey.

Le collectif pour la redynamisation politique de la coalition Benno Bokk yaakaar du département de Bambey mis en place hier, dimanche, vise la relance politique de la coalition en perspective des prochaines élections présidentielles du 25 Févier 2024. Le collectif souligne une absence d'animation politique, de réunions de coordination et toutes autres manifestations politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar département durant 5 ans, et relève une démobilisation des militants et des frustrations pour la plupart des responsables, militants et militantes du fait d'un problème réel et latent de coordination.

Le collectif constate que malgré les défaites enregistrées lors des élections locales de 2022 dans les communes de Bambey, Dinguiraye, Gawane, Lambaye Ngogom, Ndondol et Thiakhar et des législatives de juillet 2022, le manque d'animation persiste. Il dénonce la léthargie de la coalition depuis 5 ans où aucune réunion d'évaluation n'a été tenue.

%

Face à ses difficultés, une plateforme dénommée collectif pour la redynamisation de la coalition Benno Bokk Yaakaar a été portée sur les fonts baptismaux. Le Maire de la commune de Refane Djib Thiao, coordonnateur de la plateforme, explique : «les membres du collectif réaffirment leur ancrage, leur engagement concret et substantiel à contribuer au triomphe de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Bambey». «Ce collectif félicite Macky Sall Président de la coalition pour sa décision historique de ne pas se présenter pour un troisième mandat.

Une tradition qui traduit avec force la vitalité de notre démocratie et la solidité de notre Etat de droit qui font du Sénégal une référence dans le monde et en Afrique», ajoute-t-il. Et il poursuit, « Nous combattons des principes mais non des personnes. Les membres du collectif qui approuvent sans réserve le choix de Président Macky Sall sur le Premier ministre Amadou Ba s'engagent à l'accompagner pour une large victoire du département au soir du 25 février.

Toutefois, les membres du collectif attirent l'attention des autorités politiques au niveau national, à savoir Macky Sall et Amadou Ba respectivement Président et candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar sur « la situation actuelle de la coalition qui risque de nous conduire encore vers une défaite au soir du 25 février 2024 ».