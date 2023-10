Guinée: Labé_ Célébration de l'indépendance sous le sceau de l'unité

Le 65 ème anniversaire de l'indépendance nationale a été célébré en pompes à Labé ce 02 octobre 2023. Pas un citoyen n'a voulu se faire conter l'évènement au point où le stade El hadj Saifoulaye Diallo a refoulé du monde.

Arrivé sur la place es martyrs à 10 h 10 ', le gouverneur de région Colonel Robert Soumah a d'abord procédé à une revue des troupes avant de procéder au dépôt de la gerbe de fleurs commémorative dans une ambiance d'une rare solennité soutenue par la nouba du camp El hadj Omar Tall de Labé pour le te deum.

Puis, les officiels ont franchi le portail du stade El hadj Saifoulaye Diallo pour prendre place à la tribune officielle et place au défilé.

Les corps et corporations civils ont d'abord défilé avant de laisser place aux corps habillés.

Pour la valse des discours, principalement, il y en a deux notamment celui du maire Mamadou Aliou Laly Diallo et celui autre du gouverneur Colonel Robert Soumah.

Pour sa part, Mamadou Aliou Laly Diallo a touché mot des héros de la république avant de saluer la mobilisation: «C'est le moment et le lieu de rendre un vibrant hommage à nos devanciers qui se sont battus pour notre peuple.

Au nom de la population de Labé je voudrais remercier toutes les autorités préfectorales et communales pour l'unité et l'entente, les populations de Labé me charge de vous remercier monsieur le gouverneur... »

Le gouverneur Robert Soumah a aussi rappelé le sacrifice des braves martyrs avant de placer les mots qui suivent :

« Depuis notre indépendance, nous avons surmonté de nombreux défis et tout en observant notre unité et notre liberté. Nous devons également rendre hommage à nos dirigeants à travers les différentes époques qui ont joué un rôle important dans la construction de notre nation. Soyons fiers de notre passé et ayons confiance en notre avenir... »