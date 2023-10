Sénégal: Kédougou - Trente-huit jeunes de Tomboronkoto formés en éducation financière et Business plan

Kédougou — Au total, trente-huit jeunes de Kérékonko, Tamba Noumouya et Niéméniki, des villages de la commune de Tomboronkoto, dans la région de Kédougou (sud-est), ont bénéficié d'une formation de cinq jours en éducation financière et business plan, a constaté APS.

Cette formation est à l'initiative de l'entreprise minière »Noga Mine de Kérékonko » en collaboration avec le Conseil communal de la jeunesse de Tomboronkoto.

« Nous venons de former ces jeunes de Tomboronkoto sur trois modules d'entreprenariat local après celle des GIE de femmes dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise », a déclaré Sultan Diop, le directeur général de la société minière Noga Mine.

Il intervenait à la cérémonie de clôture de cinq jours de formation abritée par le Foyer des jeunes de Mako en présence du président du conseil communal de la jeunesse de Tomboronkoto, Balla Moussa Daffé et du formateur Made Dramé.

L'entreprise minière Noga mine de Kérékonko avait financé les GIE de femmes et former vingt-trois jeunes en conduite de véhicule légers.

« Nous avons financé 3 millions de francs CFA à chaque groupement de femmes et également nous avons formé vingt-trois en conduite de véhicule légers qui auront leur permis de conduire d'ici peu », a-t-il dit.

%

La société minière Noga Mine fera de son mieux pour recruter le maximum de jeunes dans la mine et accompagner d'autres en financement, a promis Sultan Diop.

»Nous allons les financer et les encadrer très bientôt et on ne va pas les former et les laisser comme ça, sinon ça va revenir à zéro », a-t-il assuré.

Il a prévu dans les prochains jours de former d'autres jeunes et des femmes de la commune de Tomboronkoto en entreprenariat local dans le cadre de la RSE.

Maciré Daffé du village de Niéméniki qui a bénéficié de la formation en entrepreneur local a remercié la société minière Noga Mine.

»Nous tenons à remercier Noga Mine qui a bien voulu nous former en entrepreneur et en business plan. Et son responsable nous a demandé de créer notre business model avant le 14 octobre afin de nous financer », a-t-il salué.

Le président du conseil communal de la jeunesse de Tomboronkoto, Balla Moussa Daffé a demandé aux jeunes qui ont bénéficié de la formation de saisir les opportunités offertes par la société minière Noga mine.

« Noga mine apporte une plus-value à la jeunesse de Tomboronkoto », selon lui.