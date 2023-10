Sénégal: Rentrée du personnel enseignant et administratif - Podor enregistre près de 80% de taux de présence (IEF)

Podor — Prés de 80% du personnel enseignant et administratif en service dans le département de Podor (nord) ont répondu présents lundi, à l'occasion de leur rentrée scolaire, trois jours avant celui des apprenants, selon l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Mamour Cissé.

"Globalement le taux de présence du personnel enseignant et administratif qui se situe à plus de 80% sur l'ensemble de la circonscription est satisfaisant", a dit l'IEF de Podor qui a fait la situation de la première journée de la rentrée des personnels face à la presse locale.

Pour le moment, a-t-il souligné, "il est difficile de dire avec exactitude s'il y a déficit en personnel vu qu'il faut attendre l'évaluation des mouvements des personnels, notamment les affectations au niveau régional et national, pour avoir des statistiques fiables",

Il a précisé que certains enseignants présents au niveau des écoles sont en train de prendre des documents de cessation de service pour aller dans d'autres IEF.

Mais, selon l'IEF, pour l'essentiel les écoles sont prêtes à accueillir les enseignants aujourd'hui et les élèves le jeudi 5 octobre dans les établissements du département".

Il a donné l'exemple de l'école élémentaire Racine Cheikh Sow où 12 sur les 17 enseignants se sont présentés ce premier jour de rentrée des classes.

Au collège Thierno Mountaga Ahmadou Tall (ex CEM 1), sur un total de 24 enseignants, 18 étaient présents, selon le principal Cheikh Mbodj.

Il a souligné un déficit d'enseignants dans certaines disciplines, notamment en français, histoire et géographie, en Arabe, en mathématiques et sciences de la vie et de la terre.

"La rentrée du personnel enseignant et administratif est plus que satisfaisante avec près de 92% de taux des personnels enseignants et administratifs au centre de formation professionnelle Thierno Ass Mamadou Lamine Ly », selon son directeur Ndiaye Sarr Mbodj.

La Case des tout-petits "Fatou Binetou Sy" enregistre un taux de présence de 100% avec l'ensemble du personnel sur place le premier jour", a fait savoir sa directrice Koudédia Sy.

"Nous avons huit éducatrices, un maître d'arabe (pour six cours pédagogiques) et deux femmes de charge. Tout le personnel est là", a souligné Mme Sy, ajoutant que l'année dernière son établissement avait un effectif de 110 enfants âgés entre 3 et 5 ans.