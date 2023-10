Cote d'Ivoire: Kix symposium - Les perspectives de la recherche appliquée en éducation et centrée sur le genre au menu d'un panel à Abidjan

Dakar — Le programme "Gender at the center initiative" de l'institut de planification de l'éducation (IIPE UNESCO Dakar) organise, à Abidjan, un panel autour du thème « Favoriser le changement grâce à des preuves solides : perspectives de la recherche appliquée en éducation et centrée sur le genre en Afrique subsaharienne", a appris l'APS.

Ce panel, prévu du 03 au 05 octobre dans le cadre du Kix symposium, »mettra en lumière le travail réalisé par le programme Gender at the center initiative (GCI) qui passe désormais du stade pilote à une approche stratégique", expliquent les organisateurs dans un document.

La même source rappelle que l"initiative Priorité à l'égalité, "plus connue sous le nom de Gender at the Center initiative (GCI), a été lancée en 2019 durant le sommet du G7 en France".

Elle est pilotée par l'initiative des nations unies pour les filles (UNGEI) et l'institut de planification de l'éducation (IIPE UNESCO Dakar) et vise, entre autres, à "renforcer l'intégration d'une perspective de genre dans le développement des politiques éducatives de 8 pays d'Afrique : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, la Sierra Leone et le Tchad".

Selon le document, "l'IIPE-UNESCO Dakar est chargé du pilotage technique de cette initiative qui oeuvre à la promotion de l'égalité de genre dans les systèmes éducatifs en Afrique".

Il ajoute que l'objectif est "de renforcer les capacités des acteurs et actrices des systèmes éducatifs à développer des ressources en faveur de l'égalité de genre dans et par l'éducation".

A Abidjan, le programme Gender at the center initiative (GCI) présentera ses dernières recherches sur l'éducation en Afrique, annonce-t-on.

Il s'agit de l'étude sur les femmes en situation de leadership à l'école, selon le document, précisant que ce travail de recherche basé sur les données du PASEC2019 "a mis en évidence une association positive et statistiquement significative entre le sexe du directeur de l'école et les performances des élèves en lecture et en mathématiques à la fin de l'école primaire dans quatre pays d'Afrique francophone : Bénin, Madagascar, Sénégal et Togo".

L'étude indique ainsi de meilleurs résultats d'apprentissage dans les écoles dirigées par des femmes.

Le texte signale que la deuxième étude du GCI "se rapporte aux facteurs d'échec et d'abandon scolaire des filles".

Le panel du GCI présentera ainsi "l'intérêt d'élaborer des outils de prévention précoce pour l'amélioration de l'éducation des filles en Afrique subsaharienne"'.

Le Symposium continental de KIX sur la recherche en éducation est organisé conjointement par le Pôle Afrique 21 et le Pôle Afrique 19 de KIX.

Il a pour thème "Renforcer la production et l'analyse de données pour des systèmes éducatifs résilients, inclusifs et plus performants en Afrique subsaharienne".

Selon les organisateurs, "le symposium vise à promouvoir l'apprentissage et le dialogue entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs politiques sur l'utilisation des données pour améliorer les résultats de l'éducation et la qualité de l'enseignement".