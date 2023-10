Sénégal: L'engagement du roi d'Oussouye pour la préservation de l'environnement salué

Oussouye — Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow a salué, lundi, « l'engagement » du roi d'Oussouye, Sibiloumbaye Diédhiou, dans le combat pour la préservation de l'environnement.

»Que des autorités coutumières s'engagent dans la sensibilisation, l'orientation et l'encadrement par la conscientisation des populations pour que chacun de par son comportement, ses actions, ses propos et ses interactions avec la nature et les humains puisse jouer sa partition dans la préservation de l'environnement, c'est à saluer « , a dit le ministre de la culture.

Aliou Sow s'exprimait au terme de la cérémonie officielle du »Humeubeul », une grande fête du roi d'Oussouye qui marque le début des récoltes.

Le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guedj Diouf, des autorités administratives et territoriales , des reines, des membres de la cour royale ainsi que des populations ont pris part à cette manifestation placée sous le thème de « la protection de l'environnement ».

»La démarche de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'incitation adoptée par le roi à l'endroit des populations en matière d'appropriation des politiques publiques pour la protection de l'environnement et de la nature est à saluer et à célébrer », a insisté le ministre de la Culture et du Patrimoine historique.

Pour Aliou Sow, « le bois sacré en Afrique fait partie des premières réponses structurelles de l'Africain face aux défis de l'équilibre de l'écosystème et de toute la dimension spirituelle qui valorise sa sacralité ».

Il a signalé que le chef de l'Etat, Macky Sall a souhaité que cette célébration du « Humeubeul » soit connue de tout le monde et soit »un phénomène d'attraction touristique, d'investissement pour le développement du territoire ».

»Le chef de l'Etat renouvelle sa disponibilité en ce qui concerne toutes les mesures, actions et initiatives en faveur du développement et de la modernisation de la Casamance et la préservation de notre patrimoine historique à travers le +Humeubeul+ », a fait valoir Aliou Sow.

Il a fait observer que le président de la République a entamé la construction d'un musée à hauteur de cinquante millions de francs CFA au sein de la cour royale d'Oussouye.

Le roi d'Oussouye, Sibiloumbaye Diedhiou, a salué les efforts consentis par l'Etat du Sénégal pour la réussite de la fête et formulé des prières pour une paix au Sénégal et dans le monde.

Chaque année, en fin d'hivernage, le »Humeubeul » réunit tous les villages du royaume d'Oussouye, ou royaume du kassa, autre appellation donnée à ce royaume.

Des populations venues des localités du Kassa, comme Kahinda, Oukout, Boukitingo, Carounate et Mlomp prennent part à cet évènement phare sous la direction du roi d'Oussouye, Sibiloumbaye Diédhiou.

La fête du roi d'Oussouye a une phase traditionnelle, une phase religieuse et une phase culturelle.

Le Humeubeul dure 18 jours, dont 15 jours de prières à l'intérieur du bois sacré. »Les trois autres jours sont réservés à la phase culturelle », a expliqué à l'APS Souleymane Diédhiou, chargé de communication du roi d'Oussouye.

Cette 23 ème édition est placée sous le thème de l'environnement.

Dix-septième roi d'Oussouye, Sibiloumbaye Diédhiou a été intronisé le 17 janvier 2000.