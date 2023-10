Gabon: Traditionnelle cérémonie de rentrée judiciaire des cours et tribunaux en présence du CTRI

Libreville, le 02 octobre 2023-Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Chef de l'Etat a pris part ce jour au Palais de justice en sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, à la traditionnelle cérémonie de rentrée judiciaire des cours et tribunaux en présence du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), des présidents des institutions, du premier ministre, du ministre de la justice et des autres membres du gouvernement, et des Chefs de missions diplomatiques et consulaires et Représentants des Institutions internationales.

Cette cérémonie se tient au mois d'octobre de chaque année conformément aux dispositions des articles 2,3 et 5 de la loi organique N°008/2019 du 4 juillet 2019 sur les juridictions de l'ordre judiciaire 5 de l'ordonnance 00026 du 11 août 2018 sur les juridictions de lordre administratif et 23 de la loi organique N°3/2022 du 27 avril 2022 sur les juridictions de l'ordre financier.

L'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux a été ponctuée par les allocutions du Procureur général près la Cour des Comptes et du Président de la Cour des Comptes. Dans leurs mots de circonstance, les intervenants ont félicité le Président de la Transition pour la mise en place du CTRI avant de dresser le bilan de l'année 2022-2023 et ouvrir l'année judiciaire 2023-2024 avec ses perspectives .

La présence du Président de la Transition à cette cérémonie témoigne de la réaffirmation de son attachement aux principes et valeurs qui fondent un véritable État de droit, rappelés dans la Charte de la Transition et la Constitution de la République.