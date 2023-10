Algérie: Le défunt moudjahid et Général à la retraite Hocine Benhadid inhumé

ALGER — Le moudjahid, le Général à la retraite Benhadid Hocine, décédé dimanche, a été inhumé lundi au cimetière de Ben Aknoun à Alger, en présence du Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) et des membres du haut commandement de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Le défunt Moudjahid, le Général à la retraite Benhadid Hocine a été inhumé cette après-midi du lundi 02 octobre 2023, au cimetière de Ben Aknoun à Alger, en présence du Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire aux côtés du Général d'Armée, Commandant de la Garde Républicaine, du Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire, des Chefs des Départements et des Directeurs et Chefs de Services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire ainsi que des membres de la famille du défunt et de quelques citoyens", précise le communiqué.

Selon la même source, le Général d'Armée Saïd Chanegriha avait assisté dans la matinée, en compagnie de hauts responsables de l'ANP, des cadres et des personnels de l'Hôpital central de l'armée "Mohamed Seghir Nekkache", et des membres de la famille du défunt, à la levée du corps et à la récitation de la Fatiha sur l'âme du défunt.

"L'oraison funèbre a été prononcée par le Directeur de l'Information et de la Communication de l'Etat-Major de l'ANP qui a rendu hommage au défunt, saluant ses valeurs et son parcours riche et honorable en tant que Moudjahid dans les rangs de l'Armée de libération nationale durant la glorieuse révolution de libération nationale et cadre supérieur de l'Armée nationale populaire après l'indépendance", souligne le communiqué.

Le Général d'Armée a réitéré, en cette douloureuse circonstance, "en son nom personnel et au nom de l'ensemble des cadres et des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de prêter force et courage à sa famille", conclut le communiqué du MDN.