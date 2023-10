Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Octobre 2023

Rdc : Justice - Sentences diverses après le massacre de Goma

Après un procès qui n'a pas permis de répondre à toutes les questions sur les circonstances de la tuerie de plus de 50 personnes le 30 août dernier à Goma, la justice militaire a tranché. Un officier de la garde républicaine, le principal accusé, le colonel Mike Mikombe a été condamné à mort lundi, trois autres militaires à dix ans de prison et deux ont été acquittés. Durant le procès, le colonel Mike Mikombe, a fait savoir qu'il avait été induit en erreur par le commandant de la 34e région militaire qui présentait les individus qui manifestaient contre la Monusco comme étant des supplétifs des rebelles du M23 et de l'armée rwandaise. (Source : africanews)

Egypte : Pouvoir d’Etat- Abdel Fattah- al Sissi candidat à un troisième mandat

Abdel Fattah al-Sissi, au pouvoir en Egypte, a annoncé lundi soir se présenter à la présidentielle de décembre, un scrutin sur fond de crise économique qui s'annonce plus ardu que les précédents. Le président Abdel Fattah al-Sissi a annoncé lundi briguer un troisième nouveau mandat à l'issue d'une conférence durant laquelle il a déroulé ses années dix années au pouvoir. Le scrutin a été rapproché de plusieurs par les autorités et devrait se tenir du 10 au 12 décembre prochain pour le premier tour et un second tour est prévu du 8 au 10 janvier 2025, si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix. (Source : africanews)

Nigeria : Face à l’inflation galopante - Bola Tinubu tente de calmer la colère

Hausse temporaire de salaire minimum, baisse des prix des transports publics… Le président nigérian a fait plusieurs annonces pour apaiser un front social au sein duquel la grogne ne cesse de monter. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers, afin de compenser l’impact de ses récentes réformes économiques. Ces annonces interviennent deux jours seulement avant que les deux principaux syndicats du pays ne prévoient de déclencher une grève annoncée comme « illimitée » pour protester contre la hausse des coûts de la vie, en particulier des transports. Ces coûts ont augmenté après que Tinubu, arrivé au pouvoir en mai, eut mis fin aux subventions anciennes sur les carburants, et en raison de la libéralisation du naira, la monnaie nationale, qui a entraîné une forte dévaluation. Le gouvernement estime que ces réformes sont nécessaires pour relancer la plus grande économie d’Afrique, et les investisseurs les ont applaudies, mais les Nigérians endurent un triplement du prix de l’essence et une inflation désormais de 25%. (Source : Jeune Afrique)

Niger : Education- 4 millions 400 élèves ont repris le chemin de l’école lundi

4. 465. 217 élèves ont repris le chemin des établissements de l'enseignement général, technique et professionnel, à l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024 prévue le lundi 02 octobre 2023, a déclaré la ministre de l’éducation nationale dans un message livré le 1er Octobre 2023. Selon la ministre Elisabeth Shérif, les apprenants seront pris en charge par 116.757 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. La rentrée 2023-2024 intervient dans un contexte particulier, caractérisé « par la ferme volonté du peuple nigérien à ouvrir une nouvelle page de son histoire, sous l'impulsion du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie », a soutenu le membre du gouvernement de la transition. Selon elle, « ce changement de cap s'est traduit par un certain nombre de mesures et initiatives qui sont à la fois indispensables et salutaires, parmi lesquelles la fusion du Ministère de l'Education Nationale et de celui de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, qui donna naissance au Ministère de l’Education Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement Professionnel et de la Promotion des Langues Nationales ».

Mali : Rentrée des classes 2023 - La reprise sous de bons auspices

Le lundi 02 octobre, a eu lieu la rentrée des classes pour les structures d’éducation préscolaire et spéciale, les écoles fondamentales, les instituts de formation de Maîtres et les établissements d’Enseignement secondaire général, technique et professionnel, ainsi que des structures de l’Education non formelle du pays. Le coup d’envoi de cette rentrée a été donné par le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, à l’école Ba Aminata Diallo. Après une année scolaire 2022-2023 réussie, les établissements scolaires s’apprêtent à redémarrer une nouvelle année scolaire sous de bons auspices.Pour l’occasion, le Ministre de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané a fait une allocution sur les antennes de l’ORTM. Dans son message, il a tenu tout d’abord, à remercier les acteurs de l’école, les partenaires sociaux, techniques et financiers, qui ont contribué à la réussite de l’année scolaire 2022-2023. Une année où les cours se sont normalement déroulés sur toute l’étendue du territoire national, à l’exception de certaines zones d’insécurité. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : 67e Session ordinaire de la conférence générale de l’AIEA- Le pays élu membre du Conseil des gouverneurs

Lors de la 67e Session ordinaire de la conférence générale de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), le Burkina Faso a obtenu un siège au Conseil des Gouverneurs. Cette élection fait du Burkina Faso un membre influent de cet organe décisionnel aux côtés de la Conférence générale de l'AIEA. L'élection, qui a eu lieu le 28 septembre dernier, a vu le Burkina Faso recevoir le soutien du Groupe africain de Vienne, renforçant ainsi sa position. La mission principale du Conseil des Gouverneurs est de superviser et de garantir l'exécution efficace des mandats de l'AIEA.Karamoko Jean Marie TRAORE, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, a dirigé la délégation burkinabè à cette session. Lors du débat général, le Ministre a présenté les avancées du Burkina Faso dans divers domaines couverts par les missions de l'AIEA, notamment l'amélioration de la productivité agropastorale, la cancérothérapie, la lutte contre les insectes ravageurs et les zoonoses. (Source : aouaga.com)

Gabon : Eliminatoire coupe du monde 2024- La FEGAFOOT retire la sélection U20 dames de la phase

La Fédération gabonaise de football a décidé officiellement de retirer, ce dimanche 1er octobre 2023, la sélection gabonaise U20 dames de la phase éliminatoire de la prochaine coupe du monde 2024 prévue en Colombie, a-t-on appris ce lundi via un communiqué officiel de la faitière. Cette décision de la FEGAFOOT survient suite à une profonde réflexion sur la formule du prochain championnat de football féminin et les objectifs au nouveau staff technique des Panthères dames, indique le communiqué. Aussi,la fédération précise que ce choix du retrait de l'équipe féminine est intervenu sans une menace de la CAF. Par contre, elle débouchera sur une gestion optimale des ressources financières pour le développement du football féminin sur le plan local. ( Source :alibreville.com)

Rca : Situation sécuritaire- Très volatile dans la préfecture de Bamingui Bangoran

Important carrefour commercial entre la RCA et le Tchad avant le déclenchement de la rébellion dans le nord-est de la République centrafricaine en 2013, la préfecture de Bamingui Bangoran est aujourd’hui une zone qui fait peur. Même si les rebelles ont été chassés des principales villes par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes, l'insécurité reste présente dans les périphéries bloquant ainsi la libre circulation des biens et des personnes.Avec notre correspondant à Bangui, Rolf-Steve Domia-Leu. Pour échapper aux exactions des groupes armés, des centaines de civils quittent les villages environnants pour se concentrer à Ndélé ou à Bamingui plus à l'ouest. Henry est un habitant du village Ndiki. « Les tueries, les braquages et l'incendie des maisons d'habitations sont monnaie courante. Vraiment, on souffre. On demande le renforcement en effectif des forces armées centrafricaines dans la zone pour nous protéger. »(Source :abangui.com)

Togo : Agriculture-Le pays prend la tête de l’Organisation internationale du Café

Comme attendu depuis un an, le Togo occupe désormais la présidence de l’Organisation internationale du Café (OIC). Le Secrétaire général du Comité de coordination des filières café et cacao (CCFCC), Enselme Gouthon, a été confirmé en fin de semaine dernière, à l’issue de la 5ème conférence mondiale du café, organisée en Inde.L’événement, organisé conjointement par l'OIC et le ministère du commerce indien, réunissait à Bangalore 2.600 délégués de 80 pays différents. Le Togo, qui assurait depuis l’année précédente la vice-présidence de l'organisation, voit désormais son représentant occuper la plus haute marche de l'OIC. (Source : Presse locale)

Guinée : Tension politique- « Mamadi Doumbouya a confirmé sa volonté de confisquer le pouvoir », selon les Forces Vives

Les Forces Vives de Guinée ont accusé ce lundi 2 octobre 2023 le colonel Mamadi Doumbouya, d’avoir des velléités de confisquer le Pouvoir. Dans une déclaration transmise Africaguinee.com ce lundi, cette entité hétéroclite composée de partis politiques et d’organisations de la société civile, a reproché au chef de la junte d’avoir volontairement éludé la question cruciale liée au retour à l’ordre constitutionnel. Ce qui, selon elle traduit une volonté de confisquer le pouvoir par la force au mépris des règles et principes de la démocratie ; « Loin de rassurer l’opinion publique nationale et internationale encore sous le choc de son discours de New York du 21 septembre 2023, le Président du CNRD a tout simplement continuer d’ignorer la question majeure du retour à l’ordre constitutionnel », a dénoncé les forces vives de Guinée. Pour les dirigeants de ce bloc, leur soupçon quant à la volonté de la junte de ne pas rendre le pouvoir aux civils à l’issue d’élections libres et démocratiques se confirme de jour en jour.( Source : africaguinee.com)

Sénégal : Supposé mandat de dépôt contre deux bébés - Alioune Tine présente ses excuses

À la suite de publications sur les réseaux sociaux le 28 septembre 2023, Alioune Tine avait affirmé que deux bébés, Awa Coly et Cheikh Atab Coly, âgés respectivement de dix (10) mois et deux (2) ans, avaient été placés en détention provisoire. Cependant,le ministère de la justice a déclaré dans un communiqué que cette information était fausse. Après avoir expliqué la présence en prison de Cheikh Atab Coly (2 ans) et Awa Coly (10 mois), enfants d’Aramata Djiba, le ministère a demandé à Alioune Tine, s’il était sincère et véritablement animé par l’intérêt général et la neutralité, de reconnaître son erreur et de présenter des excuses publiques. La réaction du responsable d’Africa Jom Center n’a pas tardé. En effet, ce dernier a admis son erreur et présenté des excuses au ministre de la justice. « Monsieur le ministre, après vérification, je reconnais que je me suis trompé et je présente toutes mes excuses », a écrit Alioune Tine. (Source : adakar.com)