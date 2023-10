Algérie: Indicateurs 'encourageants et forts' sur 'une nette évolution' dans le secteur du tourisme

ALGER — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a affirmé, lundi à Alger, que des indicateurs "encourageants et forts" font état d'une "nette évolution" dans le secteur du tourisme qui fait face à plusieurs défis.

Présidant l'ouverture de la Réunion nationale d'évaluation de la saison estivale de l'année 2023 en présence des cadres du secteur du tourisme et de l'artisanat, M. Didouche a indiqué, dans une allocution, que l'Algérie affiche une forte volonté d'opérer "une véritable relance" dans le secteur du tourisme qui est confronté à plusieurs défis.

Néanmoins, il y a en réalité "des indicateurs encourageants et forts qui font état d'une évolution remarquable dans cet important secteur qui exige une mise en oeuvre stricte du plan d'action du ministère, puisé du programme d'action du gouvernement, où la persévérance et le travail sérieux et continu sont de mise", a-t-il estimé.

Après avoir indiqué que l'Algérie a connu cette année, entre janvier et août 2023, "une affluence remarquable de touristes étrangers de différentes nationalités, le ministre a fait état de l'entrée d'environ 2,3 millions de touristes, dont 1,5 million de touristes étrangers, ajoutant que les wilayas du Sud ont enregistré, à elles seules, l'affluence de 26.000 touristes étrangers, dont 2.500 touristes ayant bénéficié de procédures d'octroi de visas sur place".

"Plus de 140 millions d'estivants ont afflué, cette saison, sur les 617 plages que compte le littoral algérien, dont 437 plages autorisées à la baignade, a précisé le ministre, outre l'entrée en service de "47 établissements hôteliers, à travers différentes wilayas du pays".

Il a rappelé que l'exploitation optimale des potentialités touristiques requiert principalement des structures d'accueil et d'hébergement adaptées au flux touristique et à sa qualité ainsi qu'aux besoins des touristes locaux et étrangers.

Les structures touristiques comme les hôtels et les complexes se sont "multipliées" au cours des dernières années, ce qui nécessite le renforcement et la diversification du parc actuel par des structures hôtelières conformes aux normes internationales, tout en accordant "une importance extrême à la qualité des services touristiques", a indiqué le ministre.

Lors de cette rencontre qui a réuni des cadres de l'administration centrale et des directeurs du tourisme et de l'artisanat à travers les wilayas du pays, des exposés seront présentés notamment sur le bilan du déroulement de la saison estivale dans les wilayas côtières, en sus d'un débat sur les différents aspects liés à la saison estivale et les perspectives et les préparatifs pour la prochaine saison.

M. Didouche a mis en avant l'importance de cette rencontre d'évaluation organisée par le secteur en coordination avec l'ensemble des concernés des différentes wilayas du pays pour s'enquérir des réalisations enregistrées durant les saisons touristiques dans le pays notamment les saisons estivale et saharienne, deux principaux pôles pour relancer le tourisme interne.

A cette occasion, le ministre a salué les résultats réalisés par la 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) qui a connu la participation de plus de 300 exposants dont 70 exposants représentant 30 pays, en sus de la grande affluence des visiteurs, ce qui confirme que "la destination touristique Algérie est désormais une réalité, sans oublier le domaine de l'artisanat qui accompagne le tourisme pour consacrer l'identité nationale et le patrimoine matériel et immatériel".