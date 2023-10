Algérie: Projets d'une valeur de 550 millions de dinars pour renforcer le secteur de la jeunesse et des sports à Mostaganem

MOSTAGANEM — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad, a annoncé, lundi à Mostaganem, un nouveau programme d'investissement destiné à renforcer son secteur dans la wilaya, d'une valeur financière totale de 550 millions de dinars.

Dans une déclaration à la presse, lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que ce nouveau programme d'investissement comporte quatre actions, à savoir la réalisation et l'équipement du complexe sportif de proximité de Sirat, l'étude de réalisation d'une piscine semi olympique à Sidi Lakhdar, deux complexes sportifs de proximité à Aïn Boudinar et Souaflia.

Dans le cadre du même programme, il sera procédé à la réévaluation du niveau du centre d'équitation de Sayada et de l'office du complexe sportif de Sidi Ali, a ajouté M. Hamad.

La wilaya de Mostaganem a bénéficié d'un programme d'investissement, en cours de réalisation, qui comporte, selon M Hamad, 20 opérations de développement d'une valeur globale de 3,453 milliards de dinars.

Ces opérations d'investissement font partie des projets stratégiques qui renforceront le parc du secteur, permettant aux jeunes dans la vie sportive, sociale et culturelle et l'accueil des enfants, d'exercer leurs activités et l'accompagnement de leurs projets innovants, ainsi que la découverte de jeunes talents.

Lors de cette visite, M. Hamad a inauguré le complexe sportif de proximité de la commune de Hadjadj, réalisé en 24 mois pour une enveloppe financière de 86 millions DA, soulignant la nécessité d'assurer la gestion rationnelle des acquis qui soutiennent la jeunesse et favorisent la pratique sportive et l'activité des jeunes en général.

Avant de donner le coup d'envoi des travaux de suivi et d'amélioration du niveau du centre équestre de la commune de Sayada, le ministre a souligné la nécessité de respecter les délais de réalisation et des normes requises.

M.Hamad s'est enquis également du pôle de développement de waterpolo à lapiscine de proximité de la commune de Mesra, rappelant "l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'accompagnement du sport et des sportifs en milieux scolaire, universitaire et de renforcer le sport féminin, à travers la construction d'infrastructures sportives d'excellence et de proximité dans tout le pays, en plus d'améliorer et d'organiser leurs administrations, en leur accordant plus de flexibilité et garantir la participation effective des associations locales.

Après avoir évoqué l'engagement de l'Etat à fournir les opportunités et les ressources nécessaires pour soutenir la jeunesse à travers le pays, le ministre a souligné la nécessité d'oeuvrer main dans la main avec les associations et les clubs sportifs pour atteindre des objectifs communs dans le domaine de la jeunesse et du sport.