Algérie: Arkab reçoit un député de la wilaya de Skikda

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, le membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour la circonscription électorale de la wilaya de Skikda, Nabil Guend pour prendre connaissance des préoccupations des citoyens de cette wilaya liées au secteur, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, s'inscrit dans le cadre de "l'écoute et de la prise en charge de certaines questions et préoccupations soulevées par le député concernant le raccordement énergétique (électricité et gaz) et la généralisation de l'utilisation des citernes de gaz de propane dans la wilaya", précise la même source.

"Des projets d'investissement minier et la relance de l'activité minière dans la wilaya de Skikda" sont autant de sujets évoqués durant cette rencontre.

A cette occasion, le ministre a affirmé que "la wilaya de Skikda dispose des potentialités et des ressources nécessaires pour la relance du secteur des mines dans la wilaya par les entreprises publiques et privées désirant investir dans le secteur minier pour contribuer au développement local et créer de l'emploi".

M.Arkab a également discuté avec le député du dossier de l'investissement social des entreprises du secteur dans la wilaya, ajoute le communiqué.