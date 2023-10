Algérie: Rebiga réaffirme l'attachement de son secteur à traiter tous les problèmes des moudjahidine et des ayants-droit

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé, lundi à Alger, l'attachement de son secteur à traiter tous les problèmes que rencontrent les moudjahidine et leurs ayants-droit, conformément aux mécanismes légaux en vigueur et en concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, envers cette catégorie.

Lors d'une conférence de presse animée à l'issue d'une réunion d'évaluation qui a regroupé les directeurs de l'administration centrale et des établissements sous tutelle, M. Rebiga a indiqué que la résolution des problèmes que rencontre la catégorie des moudjahidine et des ayants-droit se fait "conformément aux mécanismes légaux en vigueur, et ce, en concrétisation des engagements du président de la République envers cette catégorie et en application du plan de travail du Gouvernement".

"Nous devons traiter toutes les questions relatives aux mécanismes de prise en charge sociale et sanitaire des moudjahidine et des ayants-droit, et mobiliser tous les moyens à cet effet, en vue de leur garantir une vie décente", a ajouté le ministre, relevant que son secteur "a tenu récemment des réunions avec les représentants de la famille révolutionnaire pour s'enquérir de leur préoccupations".

Les responsables du secteur aux niveaux local et central "sont aujourd'hui bien conscients que les défis de l'heure nécessitent d'oeuvrer à résoudre tous les problèmes des moudjahidine et des ayants-droit, et d'aller de l'avant vers la concrétisation de la démarche de modernisation et de numérisation du secteur, notamment ce qui a trait à la révision de l'arsenal juridique qui a besoin d'une actualisation afin de répondre aux différentes aspirations de cette catégorie".

%

Répondant à une question sur les festivités du 69e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, le ministre a évoqué "les préparatifs en cours pour commémorer cette glorieuse halte de l'histoire de l'Algérie", annonçant "le lancement, le 1er novembre, des festivités du septantenaire du déclenchement de la Révolution, d'où la nécessité de mettre en place un plan pour la prise en charge des différentes activités et cérémonies prévues comme ce fut le cas lors des festivités du soixantenaire de l'indépendance".

Concernant la terminologie historique, le ministre a souligné que "cette question est traitée, uniquement, d'un angle scientifique et académique", mettant en avant les efforts de son secteur pour la consécration de ces nouveaux concepts en matière d'écriture de l'Histoire".

Les responsables du secteur "entameront prochainement le travail sur ce dossier, outre l'évaluation de l'enseignement de l'histoire nationale dans le cadre du système éducatif", a révélé M. Rebiga.

Pour rappel, sept (7) ateliers de travail ont été organisés lors de cette réunion d'évaluation portant sur les différents volets de gestion et d'animation du secteur des Moudjahidine. Des conclusions et des propositions ont été formulées au terme de la réunion pour enrichir la feuille de route du secteur conformément à une vision prospective pour le parachèvement des engagements du Président de la République en matière de protection des moudjahidine et des ayants-droit ainsi que la sauvegarde de la mémoire nationale.