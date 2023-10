Afrique: République populaire de Chine - 74 ans de souveraineté célébrés à Ouagadougou

L'ambassade de la République populaire de Chine a célébré le 74e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine, le mercredi 27 septembre 2023 à Ouagadougou.

Le 1er octobre 1949, le président du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Mao Zedong, proclamait l'indépendance de la République populaire de Chine à Beijing. Cette année marque le 74e anniversaire de cette proclamation. En vue de marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, l'ambassade de Chine au Burkina a organisé une cérémonie, le mercredi 27 septembre 2023 à Ouagadougou.

Cet évènement qui a réuni plusieurs personnalités burkinabè dont des membres du gouvernement ainsi que des « amis » de la Chine et les Chinois vivant au Burkina a été l'occasion de célébrer les efforts concertés déployés par le peuple chinois sous la ferme direction du PCC pour l'édification d'une société modérément prospère et l'élimination de la pauvreté absolue.

« Au cours de la première moitié de l'année 2023, l'économie chinoise a atteint un taux de croissance de 5,5%, contribuant ainsi pour un tiers à la croissance économique mondiale cette année », s'est réjoui l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina, Lu Shan. De ce qu'il a dit, la Chine a entamé un nouveau voyage pour construire un pays socialiste moderne à tous égards et s'est engagée dans la voie de la modernisation à la chinoise pour le grand renouveau de la nation chinoise.

« Nous nous efforçons de promouvoir la prospérité commune du peuple, rechercher l'équilibre entre les civilisations matérielles et spirituelles, restaurer l'harmonie entre les êtres humains et la nature et adhérer à la voie du développement pacifique », a ajouté Lu Shan. Pour lui, la modernisation à la chinoise permettra d'injecter plus d'énergie positive dans la paix mondiale et d'apporter de nouvelles opportunités pour le développement mondial.

De l'avis du diplomate chinois, l'un des grands bénéficiaires de ces opportunités est sans doute le continent africain avec qui la Chine entretient des relations privilégiées. En témoignent, a-t-il expliqué, les trois initiatives lancées par le président chinois Xi Jinping afin de renforcer la coopération pratique entre la Chine et l'Afrique et favoriser l'intégration et la modernisation du continent noir.

Il s'agit notamment de l'Initiative pour le soutien à l'industrialisation de l'Afrique, du Programme d'assistance à la modernisation de l'agriculture de l'Afrique et du Plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents.

Insuffler un nouvel élan à la coopération sino-africaine

Récemment, lors du dialogue des dirigeants Chine-Afrique à Johannesburg, le président Xi a décidé d'insuffler un nouvel élan à la coopération sino-africaine. Il a souligné que la Chine et l'Afrique devraient déployer des efforts concertés pour promouvoir conjointement l'établissement d'un ordre international juste et raisonnable et se soutenir fermement dans la sauvegarde de leurs intérêts fondamentaux.

Pour l'ambassadeur, la coopération sino-burkinabè est à l'image de la coopération sino-africaine qui s'enracine au fil des années. La célébration de la fête nationale de la Chine a été l'occasion pour l'ambassadeur chinois de saluer la vivacité des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a indiqué que depuis la reprise de l'axe Pékin-Ouagadougou en 2018, la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Burkina Faso est de plus en plus florissante et les échanges de personnel ont repris de plus belle.

« La Chine est devenue le troisième partenaire commercial du Burkina Faso et sa première source d'importation. De nombreuses entreprises chinoises viennent prospecter le marché et investissent au Burkina Faso et un grand nombre d'hommes d'affaires burkinabè se rend en Chine pour participer à l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique, à la foire de Canton, etc. », a-t-il apprécié.

Lu Shan a également noté que de nombreux professionnels et de jeunes étudiants se sont rendus en Chine pour participer à des séminaires et poursuivre leurs études. De ses dires, la section consulaire de l'ambassade a délivré près de 1 000 visas depuis son ouverture en juin dernier. Les deux pays ont également mis en oeuvre une série de projets concrets de coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la sécurité.

Ce qui a aidé le Burkina Faso, foi du diplomate chinois, à améliorer les conditions de vie des populations, à revitaliser le pays et à instaurer la paix et la sécurité de façon indépendante et endogène. Il a souhaité que la solidarité et l'amitié entre les deux pays se renforcent davantage à travers un soutien mutuel des deux peuples dans l'exploration de la voie de la modernisation conformément aux conditions et caractéristiques nationales. « Main dans la main, nous allons entamer ensemble une période dorée pour les relations sino-burkinabè afin de parvenir au développement et la prospérité commune », a-t-il déclaré.