Ethiopie: Coup d'envoi du 4e forum national sur la santé des adolescents et des jeunes

<strong>Addis Ababa — Le quatrième forum national sur la santé des adolescents et des jeunes (AYH) a débuté à Addis-Abeba.

Ce forum de trois jours est placé sous le thème "Le pouvoir du partenariat : Engagement significatif des adolescents et des jeunes pour une meilleure santé".

En Éthiopie, la population des adolescents et des jeunes (âgés de 10 à 24 ans) est importante et représente une grande partie de la population totale.

Selon les Nations unies, l'Éthiopie comptait environ 32 millions d'adolescents et de jeunes en 2021.

Ainsi, le maintien de la santé et du bien-être des jeunes est une stratégie clé pour produire des citoyens sains et productifs qui peuvent transformer le développement économique et social global du pays.

Le forum vise à accroître le niveau d'engagement significatif des adolescents et des jeunes dans les programmes de santé, à leur donner les moyens de prendre des décisions éclairées et à garantir l'accès à des services de santé équitables et de qualité.