Congo-Brazzaville: Développement communautaire - Les acteurs des collectivités locales initiés au PADC

Le ministère délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local organise les 2 et 3 octobre à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), une rencontre avec les autorités des collectivités locales sur l'initiation au Projet d'accélération du développement communautaire (PADC) pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

La rencontre est le fruit du partenariat signé entre le ministère en charge de la Décentralisation et du Développement local et le Pnud, dans le cadre de la mise en oeuvre des résolutions du Forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local. L'objectif étant de poser les bases de l'accélération de la localisation des ODD suivant la volonté du gouvernement de procéder à un développement communautaire autocentré des localités périurbaines et urbaines.

Les participants vont, pendant deux jours, suivre plusieurs communications, dont celles relatives au contexte de la décentralisation et du développement local au Congo ; l'introduction aux approches nouvelles et les outils de la planification locale et de développement communautaire centrées sur l'accélération des ODD : cas de la RDC et du Togo. Ils seront ensuite édifiés sur les défis et opportunités du développement local pour l'atteinte des ODD en milieu rural ; les grands axes d'un projet d'accélération des ODD par le développement communautaire en République du Congo ; quelle feuille de route du Programme accéléré du développement économique local au Congo ?

Le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, est convaincu que cet atelier permettra d'échanger sur les défis et les opportunités de développement des collectivités locales. « Cette rencontre est une parfaite illustration de l'importance du rôle que jouent les collectivités locales dans le processus de développement de notre pays à travers la politique de décentralisation », a-t-il souligné.

La représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, a, quant à elle, salué l'engagement du gouvernement congolais à faire en sorte que les Plans locaux de développement soient une opportunité pour accélérer les investissements au niveau des territoires, des villes, communes, quartiers, districts et villages. Selon elle, la décentralisation est un puissant outil d'autonomisation locale, un véhicule permettant aux collectivités territoriales, administrations et à la population de s'accorder sur les priorités de leur développement, ainsi que de l'inscrire dans un plan de société qui constitue un véritable contrat social, autour duquel les investissements pourront être orientés de manière transparente, faisant l'objet de suivi conjoint régulier et d'évaluation après livraison des biens et services dans des délais préalablement définis.

Offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens

« Nous sommes convaincus que c'est à travers le canal de la planification locale que le développement inclusif et durable se fera, ne laissant personne pour compte, et permettant notamment aux franges les plus affectées par la pauvreté, les femmes rurales, en l'occurrence, d'accéder au bien-être. Qu'il s'agisse de desserte en services de santé, électrique, judiciaire, hydraulique, économique..., vous êtes au cœur de l'action, pour créer l'écosystème local porteur du développement », a déclaré Adama Dian Barry, précisant que les 17 ODD sont tous interdépendants.

Pour elle, une telle démarche de planification efficace est en harmonie avec le Plan national de développement 2022-2026 et avec l'agenda 2030 pour l'atteinte des ODD. Un programme accéléré de développement local est, a-t-elle rappelé, une chance extraordinaire, une opportunité et une vision pour laquelle il faut féliciter le gouvernement congolais.

Matière constitutionnelle en République du Congo, la décentralisation vise un développement harmonieux des territoires et une meilleure qualité de vie des citoyens à travers les politiques publiques de proximité et surtout de qualité, a souligné le ministre délégué, Juste Désiré Mondelé. D'après lui, le Congo qui a emprunté le chemin de l'effectivité de la décentralisation et du développement local durable adhère à la fois à l'Agenda 2030 des Nations unies et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

« C'est dans l'optique de ces agendas que le ministère en charge de la Décentralisation et du Développement local avait, dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du Forum sur la revitalisation et la redynamisation de la Décentralisation et du développement local, signé avec le Pnud un plan de travail biannuel, définissant les domaines et les champs de leur coopération. Il s'agit, entre autres, de l'appui du Pnud à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un projet de développement communautaire pour l'accélération des ODD au niveau des communautés de base », a rappelé le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local.