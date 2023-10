Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2023-2024 - Elan de Coeur fait un don des kits scolaires aux orphelins de Pointe-Noire

Dans le souci de donner du sourire aux enfants en rupture familiale en cette période de rentrée scolaire, l'ONG l'Elan de Cœur que préside Nadine Hounsinou Ngari a fait un don de kits scolaires, le 2 octobre, à près de 50 enfants pensionnaires des centres d'accueil et d'hébergement ainsi que des orphelinats de Pointe-Noire, à savoir, Elizabeth Kiaz, Village Autochtone, Sainte Catherine et Amour de Dieu.

Composé de sacs, de cahiers, bics, crayons, règles, gommes et des gourdes, ce geste de cœur a été très apprécié par les enfants visiblement épanouis avec le sourire aux lèvres pendant que les encadreurs ont déclaré les paroles de bénédiction à la donatrice et à toute son équipe pour ces fournitures scolaires qui ont permis aux bénéficiaires d'aborder cette rentrée des classes comme tous les enfants.

Outre ces kits scolaires, l'ONG a promis soutenir les enfants durant toute l'année scolaire dans le payement de leurs frais scolaires. « Pour un bon suivi de la scolarisation de ces enfants, nous payerons leurs frais d'écolage dans les établissements concernés », a rassuré la présidente de l'ONG, Nadine Hounnsinou Ngari.

Dans son mot de circonstance, le premier vice-président de l'ONG, Eloi Spéro Ngari, a affirmé que l'objectif de leur association est d'aider les enfants et les jeunes à vivre dans un environnement sain et à avoir accès à l'éducation, de faire bénéficier aux personnes démunies une couverture médicale. L'Elan de Cœur accorde aux femmes des microfinancements pour des petits projets afin de faciliter leur autonomisation.

%

Soulignons que l'ONG Elan de Cœur est une association caritative à but non lucratif et d'intérêt public créée à Pointe-Noire en 2021. Elle vise à apporter, par la grâce de Dieu, une riposte appropriée à la problématique de la consommation abusive de l'alcool et des subsistances illicites au Congo tout en mettant parallèlement en place divers programmes en faveur des démunis pour améliorer leurs conditions de vie.

Il a, cependant, lancé un appel aux responsables des centres d'accueils, d'hébergement et des orphelinats à se tenir la main dans la main. « Nous comptons sur votre collaboration pour aplanir les obstacles afin d'atteindre ces objectifs fixés avant de leur demander de compter sur leur disponibilité pour que leur volonté d'unir une vision commune d'un monde meilleur devienne une réalité », a-t-il lancé.

Après la réception des dons, les responsables des structures d'accueil ont remercié le donateur. « Que Dieu bénisse Nadine et son association pour le soutien à ces tout-petits, Dieu se souviendra d'elle », a indiqué, Catherine Opfointhsi représentante de l'ONG pour son attention à ses enfants. De même, le pasteur Oba Oraire de l'orphelinat, village autochtone, a rendu grâce à Dieu pour cette donation. « Ce geste envers mes enfants me va droit au cœur, et le Seigneur se souviendra toujours de cette ONG, Elan de Cœur, pour son amour envers les enfants ».

Notons que la cérémonie a été séquencée par les exhortations des éminents serviteurs de Dieu invités à prier pour les enfants.