Congo-Brazzaville: Dolisie - La règlementation des motos tricycles à l'étude

Les travaux de la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Conseil municipal de Dolisie ont été tenus du 23 au 30 septembre.

Les conseillers municipaux se sont penchés, entre autres, sur le rapport d'intersection du bureau exécutif de la période du 1er janvier au 31 août 2023, la situation financière des unités économiques, le contrat entre la mairie de Dolisie et X-Oïl relatif à la construction d'une station de service à la gare routière, la réglementation des unités de transport des motos-tricycles dans le périmètre urbain de la commune de Dolisie et deux communications relatives aux transferts de compétences des collectivités locales.

Réuni sous la direction de son président, Marcel Koussikana, le Conseil municipal après avoir examiné l'ensemble des points soumis à son approbation a abouti aux nombreuses recommandations et délibérations formulées à l'endroit du bureau exécutif.

Concernant le rapport d'intersection, le conseil a ordonné l'accompagnement du rapport d'intersection par l'exécution provisoire du budget pour une meilleure appréciation des réalisations, le plaidoyer auprès du gouvernement des descentes des conseillers municipaux, la tenue régulière des conférences budgétaires et des comités de trésorerie, la réorganisation de systèmes de recettes locales, la poursuite auprès du gouvernement en vue d'élaboration d'un plan directeur d'urbanisme de la commune de Dolisie, la relance de l'opération de déguerpissement autour du grand marché central, la lutte contre l'évasion récurrente des recettes locales.

Quant à la situation financière des unités économiques municipales, il est aussi recommandé de redoubler d'efforts dans les recettes locales, de veiller à l'authenticité des documents soumis au conseil, définir les limites territoriales du marché central, veiller au bon fonctionnement des unités économiques, pérenniser l'opération de déguerpissement au marché central.

Après débat sur le fond et la forme au sujet du contrat entre la mairie et la société X-oil relatif à la construction d'une station service, le conseil a recommandé : la renégociation du contrat en exigeant à X-oïl la disposition du plan d'installation sans oublier l'étude environnementale et sociale. Au demeurant, la mise en place de la cellule des marchés reste une priorité.

Par ailleurs, les conseillers municipaux ont adopté quelques délibérations portant sur la création et réglementation de l'activité de transport public par motos-tricycles, délibération portant sur la modification de la délibération du 8 mars 2015 fixant la tarification des prestations de service des pompes funèbres municipales, délibération portant sur l' institution de certaines taxes sur les taxis, mini bus et véhicules de transport de marchandises exploitant dans le périmètre urbain de la commune de Dolisie.

En marge de ces travaux, en adéquation avec les compétences qui seront transférées aux collectivités locales, les conseillers ont suivi deux communications, à savoir la gestion des crédits dans le cadre de transferts de compétences présentée par Fred Christian Bikoumou, directeur départemental du contrôle budgétaire du Niari, et la place des collectivités locales dans la mise en œuvre de transferts des compétences en matière de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation par Serge Rolland Nkalath, directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari.

Les deux communications ont eu pour toile de fond respective le respect des procédures des opérations budgétaires et le champ d'action de la commune conformément au loi n° 30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales et n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales.