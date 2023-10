Congo-Brazzaville: Ouenzé 1 - Des dons multiformes pour les élèves et les personnes vulnérables

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a offert le 1er octobre à Brazzaville des kits scolaires, des vivres et non vivres aux élèves et personnes démunies de la première circonscription électorale de Ouenzé dont il est député titulaire.

Au total, plus de 1000 jeunes ont été concernés par les kits scolaires complets composés, entre autres, des sacs, cahiers, et bics. Outre les kits scolaires, Juste Désiré Mondelé a remis des non vivres, notamment des matelas, moustiquaires imprégnées et des draps à environ 500 personnes vulnérables habitant les quartiers 51, 54 et 59 Ouenzé. A cela, s'ajoutent des kits de vivres à autant de personnes.

Selon le donateur, ce geste qui n'est pas le premier du genre, fait suite aux doléances de la population. « Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024, il nous revient chaque année d'apporter tant soit peu des dons aux parents pour soulager les apprenants de notre juridiction administrative pour faire en sorte qu'il y ait une forme d'atténuation des charges. Nous avons été sollicités par les parents et nous avons pensé offrir aux apprenants des kits scolaires complets. Il s'agit d'environ 1000 kits scolaires », a expliqué Juste Désiré Mondelé lors d'une cérémonie solennelle organisée à la paroisse Sainte-Marie de Ouenzé.

Espérant que la rentrée scolaire va être effective dans sa circonscription électorale dès le premier jour, Juste Désiré Mondelé demande aux bénéficiaires de faire la fierté de leur famille et de leur arrondissement cette année. « Nous allons attendre les résultats et je crois que nous allons nous retrouver ici pour les célébrer et féliciter les apprenants », a-t-il promis.

S'agissant des bénéficiaires des matelas, moustiquaires imprégnées et draps, ainsi que des vivres, ils ont été répertoriés avec l'appui des responsables de quartiers au sortir de l'opération d'assainissement dénommée « Ouenzé Bopeto », troisième édition, qui s'est déroulée du 27 août au 10 septembre. Elle a mis aux prises les dix quartiers de l'arrondissement 5. Ces bénéficiaires habitent pour la plupart des zones difficiles d'accès pendant les pluies. « A l'issue de cette opération, nous avons enregistré quelques doléances sociales », a rappelé le ministre.

Des gestes qui n'ont pas laissé indifférents les bénéficiaires. En effet, des élèves et autres personnes âgées ont eu des mots justes pour encourager leur élu. « Le député n'est pas à son premier geste, chaque année il a toujours aidé les parents de sa circonscription. Pour cette année, j'avais déjà perdu espoir, mais il vient de nous redonner confiance au niveau des familles », s'est réjoui un parent d'élèves qui a bénéficié aussi des kits de vivres et non vivres.