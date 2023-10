Ethiopie: Le pays prévoit de réduire de moitié le nombre de grossesses chez les adolescentes - Ministre de la santé

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie prévoit de réduire de moitié les 13 % de grossesses chez les adolescentes et les jeunes d'ici 2030, a déclaré la ministre de la santé, Lia Tadesse.

Le quatrième forum national sur la santé des adolescents et des jeunes (AYH) s'est ouvert aujourd'hui sur le thème "Le pouvoir du partenariat : Engagement significatif des adolescents et des jeunes pour une meilleure santé" a débuté aujourd'hui.

En Éthiopie, la population des adolescents et des jeunes (âgés de 10 à 24 ans) est importante et représente une grande partie de la population totale.

Selon les Nations unies, l'Éthiopie comptera environ 32 millions d'adolescents et de jeunes en 2021.

Ainsi, le maintien de la santé et du bien-être des jeunes est une stratégie clé pour produire des citoyens sains et productifs qui peuvent transformer le développement économique et social global du pays.

Le forum vise à accroître le niveau d'engagement significatif des adolescents et des jeunes dans les programmes de santé, à leur donner les moyens de prendre des décisions éclairées et à garantir l'accès à des services de santé équitables et de qualité.

Dans son discours d'ouverture, la ministre Lia a déclaré que diverses stratégies sont mises en place pour garantir la participation des adolescents et des jeunes à la création de citoyens sains et productifs.

Elle a ajouté que le partenariat entre les parties prenantes est d'une importance capitale pour parvenir à la couverture sanitaire universelle.

"Le ministère a conçu et élaboré les stratégies et les lignes directrices nécessaires pour améliorer la santé des jeunes et des adolescents dans notre pays, en se concentrant sur des domaines prioritaires tels que la santé génésique, la grossesse chez les adolescentes, la santé mentale, qui comprend la prévention de la toxicomanie et de la malnutrition, ainsi que la lutte contre le sida et les maladies transmissibles", a expliqué Mme Lia.

La ministre des femmes et des affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a quant à lui déclaré que de tels forums étaient très importants pour garantir la participation active des jeunes.

Elle a ajouté que la participation active des jeunes est importante pour la prospérité de l'Éthiopie.

"Notre pays compte environ 3 000 centres de jeunesse, dont seulement 1 500 fonctionnent activement. Par conséquent, nous devrions travailler sur les centres de jeunesse restants afin qu'ils puissent rendre service aux jeunes", a-t-elle souligné.

Le représentant de l'OMS en Éthiopie, le Dr Nahimanam Marie Rosette, a déclaré que ce forum arrivait à point nommé, au moment où les dirigeants du monde entier s'engageaient à mettre en place une couverture sanitaire universelle.

"Il n'est pas possible d'avoir une couverture sanitaire universelle si ce dividende énorme de la population (les adolescents et les jeunes) n'est pas pris en compte ou n'est pas inclus", a-t-elle fait remarquer.

Aujourd'hui, le monde compte plus de jeunes qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire et nombre d'entre eux sont mal desservis, a déclaré le Dr Marie Rosette, ajoutant qu'il fallait redoubler d'efforts pour faire changer les choses.

"Je félicite le gouvernement éthiopien d'avoir adhéré aux engagements uniques en faveur du bien-être des adolescents, d'avoir suscité des changements positifs et d'avoir engagé les gens de manière significative afin de façonner un avenir meilleur et inclusif pour tous les jeunes d'Éthiopie", a-t-elle souligné.

Plusieurs jeunes venus de tout le pays participent à ce forum de trois jours qui devrait aborder les questions relatives à la santé des adolescents et des jeunes.

Les quatre forums ont abordé une série de questions relatives à la santé des jeunes, axées sur la technologie et les innovations, garantissant ainsi un engagement significatif des jeunes dans la pratique.

Le Forum mondial des adolescents, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale 1,8 milliard de jeunes pour le changement, se tiendra en octobre 2023 et vise à réunir les jeunes lors du plus grand rassemblement jamais organisé pour le bien-être des adolescents.