Algérie: Formation professionnelle - Plus de 340.000 inscrits pour rejoindre les établissements de formation

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a affirmé, lundi à Alger, que le secteur avait recensé plus de 340.000 nouveaux inscrits sur la plateforme électronique du secteur pour rejoindre les établissements de formation en prévision de la prochaine rentrée professionnelle.

Invité du Forum de la Radio algérienne, le ministre a précisé que le secteur a recensé plus de 340.000 nouveaux inscrits pour rejoindre les établissements de formation dans le cadre des préinscriptions via la plateforme "Mihnati" relevant du secteur, en prévision de la rentrée professionnelle prévue le 8 octobre.

Le secteur veille au succès de la prochaine rentrée professionnelle et contribue à former une main d'oeuvre qualifiée au profit de l'économie nationale, a assuré M. Merabi.

Ainsi, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés en prévision de la prochaine rentrée professionnelle tels que les moyens pédagogiques et les établissements de formation au nombre de 1.225, en sus des spécialités disponibles dans les programmes pédagogiques de la formation professionnelle et les différents modes de formation dont la formation en présentiel, la formation par apprentissage et la formation à distance.

A la faveur des offres de formation, le secteur mise sur les filières professionnelles prioritaires dont l'industrie, la numérisation, le bâtiment et les travaux publics, les métiers d'électricité, d'agriculture, d'hôtellerie et de tourisme, l'artisanat, l'hydraulique et l'environnement, a indiqué le ministre qui a relevé que le secteur a conclu des conventions de partenariat avec les entreprises économiques dans les différentes wilayas du pays.

Concernant les nouvelles spécialités, M. Merabi a affirmé que "de nouvelles spécialités importantes pour l'économie nationale et pour accompagner les orientations de l'Etat", seront introduites avec la prochaine rentrée professionnelle, dont le dessalement de l'eau de mer.

Selon M. Merabi, une autre spécialité a été introduite dans le domaine du rail au sein des centres de formation professionnelle des wilayas de Béchar, de Sétif, de Djelfa et de Boumerdes, en ce en vue d'accompagner les projets nationaux dans le domaine du rail, à travers la formation d'une main d'oeuvre qualifiée, dans les métiers de la mécanique des trains.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que la prochaine rentrée scolaire connaitra la poursuite du renforcement du dispositif de formation au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage, en sus d'autres dispositifs dans les programmes de formation professionnelle, à l'instar du dispositif de formation en milieu rural.

En ce qui concerne la formation des personnes aux besoins spécifiques, le ministre qui a rappelé le programme de formation destiné à cette catégorie, a indiqué que pour la rentrée prochaine, de nouvelles places pédagogiques seront assurées au profit de cette catégorie, et ce au niveau des centres régionaux spécialisés dans les wilayas de Laghouat, Alger, Skikda, Boumerdes et de Relizane, faisant état de l'ouverture de deux (02) autres centres dans le sud du pays.