Algérie: Installation de M. Rachid Hachichi dans ses fonctions de nouveau PDG de Sonatrach

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a procédé, lundi à Alger, à l'installation de M. Rachid Hachichi dans ses nouvelles fonctions de PDG du groupe Sonatrach, en remplacement de M. Toufik Hakkar.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait, plus tôt dans la journée de lundi, mis fin aux fonctions de M. Hakkar et nommé M. Hachichi au poste de PDG du Groupe pétrolier national.

S'exprimant lors de la cérémonie d'installation, tenue au siège de la Direction générale de Sonatrach en présence de cadres du ministère de l'Energie et des Mines et du Groupe, M. Arkab a salué les compétences de M. Hachichi et son "riche" parcours dans le domaine au sein du Groupe, ayant déjà occupé le poste de PDG de Sonatrach, le félicitant pour la confiance placée en lui par le Président de la République.

Le ministre a également remercié M. Hakkar pour les efforts consentis à la tête de Sonatrach, lequel a "consacré ses compétences et son expertise sur le terrain pour être à la hauteur de la confiance placée en sa personne".

"Ce changement opéré à la tête de l'un des principaux établissements nationaux vient insuffler un nouvel élan au Groupe, eu égard aux défis de l'heure", a soutenu M. Arkab.

%

A l'occasion, le ministre a rappelé les principaux objectifs des pouvoirs publics à travers Sonatrach, qui ont pour but de "mettre en avant de nouvelles ressources d'hydrocarbures et leur mettre en place un programme de développement, d'exploitation, de production et de valorisation via le développement de l'industrie manufacturière".

Dans le même sillage, M. Arkab a expliqué qu'il s'agissait également d'"augmenter la production nationale, créer des postes d'emploi, réaliser de nouvelles découvertes, développer les gisements et le raffinage et renforcer les capacités de l'Algérie en matière d'exportation, en comptant sur les compétences algériennes et les jeunes, l'objectif étant de consolider l'économie nationale et participer à la transition énergétique de notre pays".

Pour sa part, M. Hachichi a remercié le président de la République pour la confiance placée en sa personne, s'engageant à oeuvrer pour la concrétisation des objectifs du Groupe dans ses différentes activités, à l'instar de l'exploration des hydrocarbures pour remplacer les quantités consommées, renouveler le stock et garantir la pérennité de la société.

Le nouveau PDG s'est engagé aussi à développer la production de gaz, de pétrole, de condensateurs, de GPL ainsi que les activités de raffinage et de liquéfaction du gaz.

Pour M. Hachichi, le transport des hydrocarbures par canalisation et la commercialisation sont "la plaque tournante" de la société, relevant que le partenariat était un choix stratégique devant être promu davantage en sus des énergies renouvelables.

Mettant en relief la grande importance de la ressource humaine dont dispose le Groupe, étant son vrai capital, le nouveau PDG a souligné l'importance de la conjugaison des efforts des travailleurs et des travailleuses de Sonatrach pour réaliser les objectifs fixés.

A so Installation de M. Rachid Hachichi dans ses fonctions de nouveau PDG de Sonatrach n tour, M. Hakkar a évoqué lors de son intervention les étapes que Sonatrach a franchies ces trois dernières années et "les résultats remarquables" réalisés dans le domaine de la production et de l'exportation, malgré le contexte difficile aux niveaux national et international, notamment du fait de la crise sanitaire.

Hakkar a mis en exergue les réalisations accomplies, notamment en matière de poursuite de la production et de développement de l'activité de raffinage, en impliquant les établissements nationaux publics et privés dans la réalisation des projets du Groupe, notamment dans le domaine du dessalement de l'eau de mer.