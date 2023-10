Sénégal: L'université Cheikh-Anta-Diop affiche toujours porte close

Au Sénégal, les étudiants de l'université de Ziguinchor dans le sud du pays et de Saint-Louis dans le nord vont retrouver les bancs de l'université cette semaine après quatre mois de fermeture des campus. Une fermeture suite aux émeutes et aux manifestations de l'opposition qui avaient été particulièrement fortes en milieu universitaire en juin 2023. Mais, à Dakar, le campus de l'université Cheikh-Anta-Diop affiche toujours porte close alors que les appels à la réouverture se multiplient.

« On veut la réouverture de l'UCAD rien de plus ! », peut-on lire sur la page Facebook de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Sous chaque publication - ou presque -toujours les mêmes commentaires : « Nous réclamons l'ouverture de l'Ucad dès le mois d'octobre ».

En présentiel

Ndoye Ibrahima, 27 ans, membre du collectif des amicales des étudiants de l'université Cheikh-Anta-Diop, le confirme, la fermeture du campus universitaire n'a que trop duré : « L'Ucad doit revenir à la réalité pour réouvrir les portes de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. On ne peut pas répondre à un calendrier politique. Les politiques ont leurs activités politiques à mener, cela ne doit pas nous empêcher, nous, étudiants, et professeurs, de pouvoir poursuivre nos activités sur le plan pédagogique. »

Car selon les étudiants, impossible d'assurer les examens ou les travaux pratiques à distance ; c'est donc la validation de leur formation qui est en jeu. Même son de cloche du côté du principal syndicat universitaire. Dans un communiqué, le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur appelle à la reprise des enseignements en présentiel dans toutes les universités publiques du pays.

Décision vendredi ?

C'est chose faite à Ziguinchor et à Saint-Louis. Restent les universités de Thies et du Siné Saloum et surtout le campus de Dakar. Ce sont 93 000 élèves qui y étudient et entre 30 000 et 40 000 personnes y vivent. Le conseil académique de l'université Cheikh-Anta-Diop doit justement se réunir ce vendredi 6 octobre pour décider de la réouverture - ou non - des campus universitaires de la capitale.