Maroc: Fès-Meknès - Le Conseil régional adopte des projets de conventions de partenariat à caractère économique, social et culturel

Fès — Le Conseil de la région Fès-Meknès, réuni lundi à Fès, en session ordinaire du mois d'octobre, a approuvé une série de projets de conventions de partenariat dans les domaines économique, social et culturel.

Ainsi, le Conseil a adopté un projet d'accord de partenariat et de coopération pour construire et équiper le centre régional d'urgence et d'assistance médicale afin de fournir l'assistance médicale et les services de premiers secours d'urgence nécessaires. La Région contribuera à la réalisation de ce projet avec une enveloppe budgétaire globale de quelque 200 millions de dirhams (MDH) répartie sur deux ans.

Il a aussi procédé à l'approbation d'un accord de partenariat pour construire et équiper le centre régional de transfusion sanguine de Fès et son annexe à Meknès visant à rehausser la qualité des services rendus à la population et à améliorer les conditions de travail au centre. La participation de la Région au financement de ce projet est estimée à 18 MDH.

Le Conseil régional a également examiné et approuvé un projet d'accord de partenariat pour l'organisation du Forum méditerranéen du tourisme dans la région Fès-Meknès, prévu au mois d'octobre courant, avec une contribution estimée à environ un million de dirhams.

Cette session a porté aussi sur l'approbation d'un projet de convention de partenariat entre le Conseil de la région Fès-Meknès et l'Association du Salon du Cheval d'El Jadida en vue de contribuer à l'organisation des éditions du salon pour un montant de 600.000 DH.

Le Conseil a également approuvé un projet d'accord de partenariat multilatéral pour l'aménagement de la station thermale de "Skhounate " à la commune d'Ait Al Aman à la province de Boulemane, avec une contribution de la région estimée à environ 1,2 MDH. Le projet comprend la création d'une station à la commune et la réalisation des infrastructures et autres équipements de base.

Le Conseil a de même examiné et approuvé un projet d'avenant à l'accord de partenariat et de coopération pour l'entretien et la gestion du parc "Jnan Sbil" à Fès, ainsi qu'un projet d'accord relatif au développement du tourisme équestre dans le parc national d'Ifrane, avec une contribution annuelle de 30.000 DH, pour une durée de cinq années.

Un projet d'avenant à un accord-cadre de partenariat entre le Conseil régional et l'Académie d'éducation et de formation de la région Fès-Meknès a également été approuvé, afin d'approvisionner les stations de mesure de la qualité de l'air en courant électrique. La contribution de la région à ce projet est estimée à environ 500.000 DH.

Un projet de convention de partenariat a également été adopté pour contribuer à l'organisation des éditions du Salon régional de l'édition et de l'écriture dans la région, avec une contribution de 800.000 DH, outre un avenant à la convention relative à la mise en oeuvre du projet relatif à la mise à niveau du Culturel de Missour, inscrit dans le contrat programme entre l'Etat et la région, et auquel la région contribue à hauteur de 8 MDH.

Présidée par le président du conseil régional, Abdelouahed El Ansari, cette cession du mois d'octobre a porté, entre autres, sur l'adoption d'autres projets de conventions avec d'autres organismes et l'approbation du projet du budget de la région au titre de l'année 2024.