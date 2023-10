Afrique: Rencontre amicale Cameroun-Sénégal du 16 octobre à Lens - Aliou Cissé dégage son groupe ce vendredi

Après un match nul contre le Rwanda (1-1) et une défaite en amical face à l'Algérie (0-1) en septembre, l'équipe nationale du Sénégal se prépare son prochain match amical contre le Cameroun prévu le 16 octobre 2023 à Lens, en France. En prévision de ce duel des Lions, Aliou Cissé, sélectionneur national, annoncera sa liste de joueurs ce vendredi octobre 2023, en vue de préparer les prochains éliminatoires du Mondial 2026 et de la CAN Côte d'Ivoire 2023.

Pour ce duel de Lions, le sélectionneur national, Aliou Cissé fera l'annonce de sa liste, le vendredi 06 octobre 2023 à 10h00 dans un restaurant, sis sur la VDN», a informé ce lundi le communiqué de la FSF. Qualifiés tous les deux pour la CAN 2024, Camerounais et Sénégalais seront aux prises au stade Félix-Bollaert de Lens. Une excellente occasion pour les Lions du pays de la Téranga de peaufiner leur stratégie et de tester leurs joueurs à l'approche des éliminatoires du Mondial mais aussi de la Coupe d'Afrique des nations dont le tirage au sort sera effectué quatre jours plus tard 12 octobre à Abidjan.

Après l'annulation de son autre match contre le Mali (14 octobre), les champions d'Afrique sénégalais ne joueront qu'un seul match pendant cette trêve internationale. Ce sera également le premier match du Sénégal en France depuis le 24 septembre 2022, remporté par les Lions (2-0) sur des réalisations de Sadio Mané et de Boulaye Dia face à la Bolivie, à Orléans.

En somme, une excellente occasion pour les Lions de peaufiner les stratégies et de tester leurs joueurs à l'approche des éliminatoires du Mondial 2026. Il est à rappeler que lors de la dernière fenêtre internationale de septembre, le Sénégal avait perdu le duel qui l'a opposé à l'Algérie avec un score de 0-1 au stade Abdoulaye Wade.

A noter que la dernière confrontation entre le Sénégal et le Cameroun remonte au quart de finale de la CAN 2017. Le Cameroun avait, à l'époque, remporté le match aux tirs au but avec un score de 5-4, après un match nul du temps additionnel (0-0) et des 120 minutes de jeu.