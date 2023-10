Togo: Clap de fin des travaux pratiques des étudiants de l'ESA A - L'Université d'Abomey-Calavy au Bénin

Les rideaux sont tombés ce vendredi 29 Septembre 2023, marquant ainsi la fin de la formation pratique des étudiants de Master en Génie Civil, en Licence Réseaux-Télécommunication et Licence Sécurité Informatique, Cybersécurité et Cybercriminalité de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) à l'Ecole Polytechnique de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin.

Ils étaient plus d'une trentaine d'étudiants à séjourner en terre béninoise durant quinze (15) jours pour s'enquérir des connaissances pratiques dans leur domaine spécifique. L'objectif de cette phase d'encadrement est de permettre aux apprenants de toucher du doigt les outils du terrain, de savoir les manipuler pour s'en servir aisément au moment opportun. Les formateurs en Génie Civil ont abordé tour à tour dans les différentes disciplines les aspects liés à la topographie, à la géotechnique, aux structures, l'Energétique et à la thermique.

Pour ceux de Réseaux-Télécommunications et de Sécurité Informatique-Cybersécurité et Cybercriminalité, les travaux ont touché l'utilisation des équipements (routeurs, switchs, point d'accès) de la marque CISCO, l'utilisation de la connectivité console pour prendre en main les équipements de réseau par Tera Term, la configuration de la base d'un équipement terminal et d'un switch en ligne de commande, l'utilisation de Ping et de Traceroute pour tester la connectivité des réseaux, la configuration des périphériques réseaux, la configuration de la sécurité d'un switch, les études de cas de la cybersécurité, l'installation des machines virtuelles et apprentissage de Linux, la localisation des fichiers journaux et l'utilisation de la fibre optique. Ils ont passé en revue les cours théoriques afin de faire le lien avec la pratique.

Le Directeur de l'EPAC, Professeur Alain Guy ALITONOU s'est félicité du bon déroulement de la formation pratique. Il a apprécié également la performance des apprenants et leur sérieux durant les deux semaines de formation.

Le premier responsable de l'EPAC a par ailleurs témoigné sa gratitude au Fondateur-Directeur Général de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH pour la franche collaboration qui existe entre nos deux institutions et souhait& vivement la pérennité dudit partenariat, a-t-il souligné dans son intervention lors de la cérémonie de clôture de la formation.

Pour les étudiants participants, c'est un sentiment de joie et de satisfecit à l'issue de cette formation pratique qui enrichie leur parcours à l'ESA. Ils ont entre autres, salué le déroulement des différents modules, le professionnalisme des encadreurs et le cadre de travail réservé pour la circonstance.

L'objectif de cette formation pratique est atteint dans la mesure où les apprenants et les encadreurs se sont accordés sur les principes de base liés aux résultats escomptés.

Ce partenariat, il faut le rappeler, facilite la mobilité des enseignants et étudiants des deux institutions académiques. L'ESA bénéficie de l'expertise pédagogique des enseignants de l'EPAC qui dispensent des cours de mission aux apprenants en Génie Civil, Réseaux-Télécommunications et Sécurité Informatique-Cybersécurité et Cybercriminalité.

Une formation qui nécessite du savoir-faire théorique et pratique pour se démarquer sur le terrain de l'employabilité.

En sus de la mise en oeuvre de cette phase pratique, des bourses d'études du Projet Banque Mondiale sont également octroyées aux meilleurs étudiants de l'ESA via l'accord cadre tripartite de partenariat entre l'ESA, l'EPAC et la Banque Mondiale dans les domaines de Génie Civil, Environnement, Energies renouvelables et thermiques, Génie Logiciel et Informatique de Gestion etc... et s'est élargi au Doctorat dans les domaines susmentionnés.

Il faut souligner que l'ESA est distinguée 1er prix Excellence de la QUALITE CEDEAO dans la catégorie B et le Cabinet Audit Expertise Comptable (AEC) appartenant au même fondateur est également distingué 1er Prix Excellence de la CEDEAO dans la catégorie C.

Plus de 80% des diplômes Licence et Master opérationnels délivrés par l'ESA sont reconnus par le CAMES. ESA est certifié ISO 21001 : 2018 et ISO 9001 : 2015.

ESA dispose de 29 filières au BTS et 43 filières en Licence-Master dont 15 filières technologiques et 28 filières tertiaires. Des cours en ligne sont également disponibles à l'ESA. ESA, c'est plus de deux cent (200) bourses offertes aux premiers inscrits. Pour rendre la formation supérieure plus inclusive, l'ESA offre la possibilité de payer les frais d'inscription et de scolarité par les produits agricoles. ESA est membre Titulaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), del'Agence Française de Normalisation (AFNOR).